Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı kapsamında düzenlenen 'Ateşten Denize Mavi Vatan' adlı çini sergisine İzmir'in İnciraltı semtinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı müze gemisi ev sahipliği yaptı. Açılan sergide özel çalışmaların da yer aldığı bilgisinin verildiği konuşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Almula İdil Kılıç, "Bu sergiyi daha önce hazırladığım 'Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' koleksiyonunun üzerine yeni eserler ekleyerek hazırladım. Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla özel parçalar da ekledik. Sergide kalyonlar, deniz teması, İzmir, Selçuklu yıldızları ve geleneksel geometrik desenlerin kullanıldığı eserler yer alıyor" dedi.

İstanbul'dan İzmir'e uzanan denizcilik kültürü

Sergide ilk kez gösterilecek çalışmaların da bulunduğunu ifade eden Kılıç, "2017 yılında hazırladığım 'Türk Düğümü ve Osmanlı Kalyonları' koleksiyonu ilk kez İstanbul Deniz Müzesi'nde Çaka Bey Salonu'nda sergilenmişti.

Şimdi ise İzmir Deniz Müzesi'nde, Kabotaj Bayramı için hazırladığımız özel eserlerle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkıyoruz. 'Türk Yıldızı', 'Türk Düğümü' gibi isimler taşıyan eserlerimiz, hem geleneksel çini sanatımızı yansıtıyor hem de denizlerdeki hakimiyetimizi ve denizcilik kültürümüzü vurguluyor. Geçmişten günümüze ulaşan sanatımızı geleceğe aktarmayı amaçlayan bir çalışma oldu" diye konuştu.

Vefa köşesi

Kılıç'ın 'yol arkadaşlarım' dediği öğrencilerinin eserlerinin de olduğunu belirterek "Onlara öğrenci demiyorum, 'yol arkadaşlarım' diyorum. İzmir yol arkadaşları olarak isimlendiriyorum. Normalde yıl sonu sergimizde birlikte çalışıyoruz. Bu sergi için de üç arkadaşım özel eserler hazırladı. Kalyonlar ve balık temalı geleneksel çini çalışmaları yaptılar" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz kış yaşamını yitiren çini sanatçısı Kemal Öngören'i de sergide eserleriyle andıklarını belirten Kılıç, "Kemal Öngören'in son çalışması yarım kalmıştı. Ben tamamladım. Böylece bu sergide onun ismini de yaşatmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Bu benim için çok kıymetli bir anı"

Eserlerinin tamamının özel olduğunu ifade eden Kılıç şöyle devam etti:

"Buradaki eserlerin tamamı benim için çok özel. Bazıları 2015 yılında yapıldı, bazıları ise 2026 yılında tamamlandı. Yıllardır hepsini adeta bir bebek gibi taşıyorum. Her biri tek tasarımdır, ikincisini üretmiyorum. Geleneksel Osmanlı ve İznik üslubunda çalışıyorum ve bu çizgiyi sürdürmeye devam ediyorum.

Eserlerimden biri İspanya'nın Barselona kentindeki uluslararası bir sergiye seçildi. Pandemi nedeniyle sergiye gidememiştim ancak eserim daha sonra yeniden sergilenme ödülü aldı. Bu benim için çok kıymetli bir anı. Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerin bu düğümü bağlamadan çarşı iznine çıkamadıklarını öğrendiğimde çok etkilenmiştim.

Dünya denizcilik literatüründe 'Turk's Head' adıyla bilinen ve hâlâ kullanılan bu bağlama tekniğini çini sanatıyla buluşturmak istedim. Böylece hem denizcilik kültürünü hem de geleneksel sanatımızı aynı eserde bir araya getirdim."

01 Temmuz'da açılan 'Ateşten Denize Mavi Vatan' sergisi, 30 Temmuz'a kadar İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü Atatürk ve Deniz Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.