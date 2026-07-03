Son Mühür- Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre süreç, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı bir kararla başladı. Hakkında "rüşvet vermek" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Onur Yiğit için mahkeme, konutu terk etmeme (ev hapsi) şeklinde adli kontrol şartı getirdi. 28 Haziran 2026 tarihli bu yargı kararının ardından Ankara da harekete geçti.

Bakanlık yasal yetkisini kullandı

Yargının verdiği adli kontrol kararını değerlendiren İçişleri Bakanlığı, yasal mevzuatı işleterek düğmeye bastı. Yapılan açıklamada, uzaklaştırma kararının Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine dayandırıldığı belirtildi.

Bakanlık, bu hamlenin kalıcı bir ihraç değil, soruşturmanın selameti açısından yasal olarak atılması gereken "geçici bir tedbir" olduğunun altını çizdi. İzmir genelinde büyük yankı uyandıran kararın ardından belediyede nasıl bir yönetim şeması izleneceği ise şimdiden merak konusu.

Başkan vekili seçim tarihini valilik duyurdu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 03.07.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da Balçova Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."