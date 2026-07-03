Son Mühür- Balçova Belediye Başkanlığı görevinden el çektirildiği iddia edilen CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sessizliğini bozdu. Kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Yiğit, hakkındaki iddialara yanıt verirken, sürecin belediye faaliyetleriyle bir ilgisi olmadığını savundu.

"Olayın Balçova Belediyesi ile ilgisi yok"

Görevden uzaklaştırılmasına gerekçe olan hukuki sürecin Balçova Belediyesi'nin kaynakları veya hizmetleriyle hiçbir ilişkisi olmadığını iddia eden Onur Yiğit, konunun belediye başkanı seçilmeden önceki bir döneme ait olduğunu ileri sürdü.

Yiğit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmaya konu edilen hususun Balçova Belediyesi’nin faaliyetleriyle, belediyecilik hizmetleriyle veya belediye kaynaklarının kullanımıyla ve hatta tarafımla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Süreç, 2024 Yerel Seçimlerinden 2 gün öncesinde Malatya’da yürütülen seçim kampanyası kapsamında, belediye başkanı seçilmeden önce ailem tarafından sağlanan sandık görevlilerine kumanya desteğine ilişkin iddialardan ibarettir."

"Yargıya sunduk"

Hakkındaki iddiaların sandık görevlilerine yapılan kumanya yardımıyla ilgili olduğunu belirten Yiğit, ellerindeki belgeleri yargıya teslim ettiklerini söyledi. Yiğit, "Bu husus zaten yargıya sunulmuş olan dekontlarla da sabittir. Yargı sürecinin tüm yönleriyle gerçeği ortaya çıkaracağına inanıyor; adalete, hukukun üstünlüğüne ve görevli yargı mercilerine olan güvenimi koruyorum" dedi.

"Görevime döneceğime inancım tam"

Yaşanan hukuki sürecin ardından görevine geri döneceğini iddia eden Onur Yiğit, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Balçova benim doğup büyüdüğüm, büyük bir sevgiyle bağlı olduğum kenttir. Hukuki sürecin en kısa sürede adaletle sonuçlanacağına ve görevime kaldığım yerden devam edeceğime olan inancım tamdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm Balçovalılara, çalışma arkadaşlarıma ve yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum."