Adalet Komisyonunda şekillenen yeni kanun teklifi, yargı süreçlerini hızlandırmaya ve adalete erişimi kolaylaştırmaya odaklanıyor. Taslak metin, sanal dolandırıcılıktan noterlik işlemlerine, idari yargıdaki hakim yetkilerinden temyiz süreçlerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Tasarının Genel Kurulda ele alınmasının ardından yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

12.YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Yeni düzenlemeyle hukuk mahkemelerindeki davaların karara bağlanma süresi kısalıyor. Tebligatların taraflara daha hızlı ulaştırılması için dijital altyapı iyileştirilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimin karara bağlayacağı davaların kapsamı genişleyecek. Üst mahkemelerdeki istinaf ve temyiz süreçlerini sadeleştirecek adımlar atılırken, Türk Ceza Kanunu da günün şartlarına uygun hale getirilecek. Danıştay'daki daire sayısının 10'a düşürülmesi için 23 Temmuz 2026'da bitecek süre ise yasa ile 4 yıl daha uzatılacak.

HAGB HANGİ SUÇLARDA UYGULANMAYACAK?

Düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) sınırları yeniden belirleniyor. İşkence ve eziyet suçları ile kamu görevlilerinin Anayasa'nın 17'nci maddesinde yer alan kişi dokunulmazlığı kapsamındaki kötü muamele suçlarında artık HAGB kararı verilmeyecek. Yargı mensuplarını ilgilendiren bir diğer maddede ise hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda bilirkişiye başvuranlara uyarma cezası verilecek.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞINA YENİ CEZALAR GELECEK Mİ?

Son dönemde hızla artan IBAN dolandırıcılığı ve dijital platformlar üzerinden işlenen sanal suçlar teklifin önemli başlıkları arasına girdi. Bu tür suçlara yönelik yeni ceza düzenlemeleri hayata geçecek. Çocukların taraf olduğu adli süreçlerde ise onları koruyacak yeni pedagojik uygulamalar devreye alınacak.

ARABULUCULUK VE NOTERLİK İŞLEMLERİ NASIL DEĞİŞECEK?

Alternatif çözüm yolları yeni yasayla daha da güçleniyor. Arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilerek birçok uyuşmazlığın mahkeme salonlarına taşınmadan çözülmesi sağlanacak. Vatandaşların günlük hayatına doğrudan dokunan noterlik işlemlerinde ise süreci hızlandıracak yeni kolaylıklar devreye girecek.