Son Mühür- İzmir siyaseti hareketli günler geçiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından dün görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in ardından, gözler yeni başkan vekilinin seçileceği tarihe çevrilmişti. İzmir Valiliği, resmi bir açıklama yaparak Balçova Belediyesi’ndeki başkan vekili seçimi için Belediye Meclisi'nin 10 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Yiğit’in evinde 'başkan vekili' zirvesi

Seçim tarihinin netleşmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kanadı vakit kaybetmeden harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Balçova Belediye Meclis üyeleri, ev hapsinde bulunan Onur Yiğit’i evinde ziyaret ettiği öne sürüldü. Ziyarette ,CHP’nin başkan vekili adayının kim olacağı yönünde görüşlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı sonucunda; hem meclisi açma geleneğini sürdürmek hem de partinin adayı olarak seçime girmek üzere meclisin en yaşlı üyesi sıfatını taşıyan Selahattin Yıldız ismi üzerinde tam mutabakata varıldı.

Balçova Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, Başkan Onur Yiğit’in en kısa sürede görevine döneceğine inançlarının tam olduğunu belirterek şu şekilde açıklama yaptı;

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda en yaşlı üyenin Meclis'i açma geleneğini ilke kararı olarak aldık. Olağanüstü meclisi en yaşlı üyemiz olan Selahattin Yıldız açacak ve kendisi adayımız olarak 10 Temmuz’daki seçimde yer alacak."