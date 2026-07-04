Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Aylık enflasyonun yüzde 0,99, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,11 gelmesiyle memur maaşlarına yapılacak yüzde 13,52 oranındaki zam kesinleşti. Bu gelişme devletin sağladığı sosyal destek ödemelerini de doğrudan artırdı. Yaşlılar, engelliler, hastalar ve çocuklu aileler için uygulanan destek programları temmuz ayından itibaren yeni tarifeler üzerinden hesaplara geçecek.

YENİ ZAMLI 65 YAŞ VE EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık tutarı yükseldi. Daha önce 6 bin 393 lira olan 65 yaş aylığı temmuz zammıyla 7 bin 257 liraya ulaştı. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için her ay hesaplara yatırılan evde bakım desteği ise 13 bin 879 liradan 15 bin 755 liraya çıktı.

TEMMUZ 2026 ENGELLİ VE HASTA YARDIMLARI KAÇ TL YATACAK?

Devletin engelli vatandaşlara sağladığı destek kalemleri orana göre yeniden şekillendi. Yüzde 40 ile yüzde 69 arası engelli raporu bulunanların aylığı 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya yükseldi. Yüzde 70 ve üzeri engellilik durumu olan vatandaşların aldığı 7 bin 655 liralık maaş 8 bin 690 lira olarak güncellendi. 18 yaşından küçük engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya geldi. Tüberküloz veya SSPE hastalarına verilen nakdi yardım aylığı 13 bin 879 liradan 15 bin 755 liraya çıkarıldı.

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Çocukların ailelerinin yanında büyümesini desteklemek amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) tutarları eğitim kademelerine göre yeniden belirlendi. Okul öncesi çocuklar için ödenen miktar 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya yükseldi. İlköğretim çağındaki öğrenciler için 9 bin 889 lira olan destek 11 bin 226 liraya, ortaöğretim öğrencileri için verilen 10 bin 548 liralık yardım ise 11 bin 975 liraya ulaştı. Yükseköğrenim gören gençlerin ailelerine sağlanan destek tutarı da 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya çıktı.