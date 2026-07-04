Son Mühür- Balçova’da uzun yıllardır yaşanan otopark ihtiyacına çözüm olacak önemli bir yatırım daha hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZELMAN tarafından işletilecek Balçova Metro İstasyonu Yer Altı Otoparkı ile açık alan otoparkı, ilçedeki araç yoğunluğunu azaltmayı ve toplu ulaşımı teşvik etmeyi hedefliyor. Balçova Metro İstasyonu Yer Altı Otoparkı’nda 125 araç ve 13 motosikletlik kapasite bulunurken, açık alan otoparkı 156 araçlık kapasiteyle hizmet veriyor. Her iki otoparkta toplam 9 engelli araç peronu yer alıyor. Ayrıca plaka tanıma sistemi sayesinde giriş ve çıkış işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Metroyla bütünleşik olarak tasarlanan sistem sayesinde vatandaşlar araçlarını otoparka bırakıp metroyla seyahat edebiliyor, dönüşte ise araçlarını alarak yolculuklarına kaldıkları yerden devam edebiliyor.



Metroya entegreli hizmet veren ilk otopark

İZELMAN Balçova Bölgesi Otoparklar Şefi Naim Akbıyık, yatırımın yalnızca bir otopark projesi olmadığını, aynı zamanda kent içi ulaşımı destekleyen bir sistem olarak planlandığını söyledi. Akbıyık, “Balçova’nın girişinde, Ata Caddesi üzerinde yer alan bölgelerde bankalar, alışveriş merkezleri ve iş merkezleri nedeniyle günün her saati yoğunluk yaşanıyor. İlçede uzun yıllardır hissedilen bir otopark ihtiyacı vardı ve bu yatırımla önemli ölçüde bu sorun karşılandı. Vatandaşlarımız araçlarını güvenli şekilde park ederek asansörle doğrudan metro istasyonuna ulaşabiliyor. Böylece hem kent trafiğine katkı sağlanıyor hem de toplu ulaşım kullanımının artırılması hedefleniyor. İzmir’de metro istasyonuna entegre şekilde hizmet veren ilk otoparklardan biri olması da projeyi farklı kılıyor. Otoparklarda plaka tanıma sistemi aktif olarak kullanılıyor. Açık otopark bölümünde kısa süre içinde banka ve kredi kartıyla çalışacak insansız ödeme sistemi de devreye alınacak” dedi.



Muhtardan teşekkür

Balçova Bahçelerarası Mahallesi Muhtarı Erkan Mutlu da yatırımın ilçenin önemli ihtiyaçlarından birine yanıt verdiğini belirterek, “Metro durağının hemen yanında böyle bir otoparkın bulunması vatandaşlarımız için büyük avantaj sağlıyor. Vatandaşlarımız araçlarını bırakıp metroyla seyahat edebiliyor. İşlerini tamamladıktan sonra tekrar araçlarını alarak evlerine dönebiliyor. İlçemizdeki otopark sorununun çözümüne önemli katkı sağlayan bir hizmet oldu. Vatandaşlarımızın faydasına olan hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.





Vatandaşlar memnun

İlçe sakinleri ise hem otopark kapasitesinin artırılmasından hem de metroya doğrudan erişim sağlayan sistemden memnun olduklarını dile getiriyor. Otoparkı kullanan vatandaşlardan İbrahim Aydın ise yatırımın günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtti. Balçova’da ikamet ettiğini ve her gün İnciraltı’ndaki işine gidip geldiğini anlatan Aydın, “Balçova’da uzun zamandır park yeri bulmak ciddi bir sorundu. Özellikle ana arterlerde ve ara sokaklarda boş yer bulmak kolay olmuyordu. Şimdi aracımızı güvenli şekilde bırakıp metroyu kullanabiliyoruz. Bu bizim için büyük kolaylık sağladı” şeklinde konuştu. Metro hattının bölgenin gelişimine de katkı sunduğunu ifade eden Aydın, ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte Balçova’nın daha hareketli bir yapıya kavuştuğunu söyledi.



“Çok doğru bir yatırım”

Balçova’da uzun yıllardır yaşayan Hüseyin Kayalı ise metro ve otoparkın birlikte planlanmasının önemli bir ulaşım çözümü olduğunu belirterek, “Balçova’nın en büyük ihtiyaçlarından biri otoparktı. Metroyla birlikte düşünüldüğünde bu yatırım çok doğru bir karar oldu. İnsanlar artık araçlarını bırakıp toplu ulaşımla şehir merkezine rahatça ulaşabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.