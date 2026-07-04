Nesli koruma altına olan caretta carettalar Ege sahillerinde karaya vurdu. Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası ile İzmir’in Selçuk ilçesinde 3 caretta caretta sahilde ölü halde bulundu. Konuyla ilgili Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği’nden (EKODOSD) yapılan açıklama geldi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği, Selçuk'taki Zeytinköy Plajı'nda 1, Kuşadası sahillerinde ise 2 caretta caretta kıyıya vurduğunu duyurdu.

Yine insan eli doğaya zarar verdi…

Yapılan kontrollerde kaplumbağaların öldüğünün belirlendiği açıklandı. Hayvanlardan birinin su yüzeyine nefes almak için çıktığı esnada başına bir deniz aracının çarpması nedeniyle, bir diğerinin boynuna ve yüzgeçlerine misina dolanmasından üçüncüsünün ise hedef dışı av olarak balık ağına takılması sonucu öldüğü değerlendirildi.

İncelemek için üniversiteye gönderildi

Ölü halde bulunan kaplumbağalardan doku ve kabuk örnekleri alındı. Alınan örnekler, incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında!

İribaş deniz kaplumbağası olarak da bilinen caretta carettalar, hayatlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiriyor. Caretta carettalar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunan bir deniz kaplumbağası türü.