Dijital kamu hizmetlerinin merkezi olan e-Devlet Kapısı'nda hafta sonu yoğunluğu ve teknik güncellemeler sisteme erişimi zorlaştırdı. Hizmet ekranlarına ulaşmakta güçlük çeken kullanıcılar paniğe kapılırken, problemin kalıcı bir çökme olmadığı anlaşıldı. Birkaç ufak adımı izleyerek sisteme alternatif yollardan ulaşmak mümkün.

4 TEMMUZ E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Sistemin bütününde tamamen bir kapanma veya kalıcı bir çökme durumu yok. 4 Temmuz Cumartesi günü yaşanan bağlantı hataları ve sayfaların geç yüklenmesi, anlık kullanıcı yoğunluğundan ve planlı teknik güncellemelerden kaynaklanıyor. Sistem aralıklı olarak hata verse de işlemler tamamen durmadı.

E-DEVLET ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bağlantı problemi yaşayan kullanıcıların uygulayabileceği birkaç pratik yöntem bulunuyor. Web sitesi üzerinden işlem yapamayanlar, doğrudan e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak sisteme girmeyi deneyebilir. Şifre adımlarında sorun yaşayanlar için de farklı kapılar açık. Sisteme internet bankacılığı, e-imza veya mobil imza seçenekleriyle sorunsuz şekilde bağlanabilirsiniz.

GİRİŞ HATASI ALANLAR NE YAPMALI?

Tarayıcı üzerinden girenlerin, geçmişi, çerezleri ve önbelleği temizleyip sayfayı yenilemesi yaşanan bağlantı sorununu çoğu zaman çözüyor. Tüm bu yöntemlere rağmen hata almaya devam ederseniz, yoğunluğun geçmesini bekleyin ve işlemlerinizi günün daha sakin saatlerine erteleyin. Ayrıca sisteme girmeden önce kendi internet bağlantınızı kontrol etmeyi ve işlemleri yalnızca resmi e-Devlet Kapısı adresi üzerinden yaptığınızdan emin olmayı unutmayın.