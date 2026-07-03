Son Mühür- İçişleri Bakanlığı’nın Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i görevden uzaklaştırma kararına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden tepki geldi. Kararı "art niyetli siyasi bir tasarruf" olarak niteleyen eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yapılan hamlenin doğrudan sandık iradesini hedef aldığını belirtti.

"İddiaların Belediye ile ilgisi yok"

Görevden uzaklaştırma kararının ardından yazılı bir açıklama yapan Çağatay Güç, hukuki süreçlerin iktidar tarafından siyasi bir enstrüman gibi kullanıldığını öne sürdü. Onur Yiğit hakkındaki soruşturmanın içeriğine dikkat çeken Güç, iddiaların hiçbir şekilde Balçova Belediyesi’nin kurumsal kimliği ya da faaliyetleriyle bir bağının bulunmadığını vurguladı.

Yargı süreçlerinin bu şekilde gerekçe gösterilmesi, eski il başkanına göre seçmenin demokratik hakkına açık bir darbe anlamına geliyor. Güç, adalet sisteminin kişisel ve siyasi hesaplar uğruna bu derece yıpratılmasının artık tahammül sınırlarını aştığını ifade etti.

"Milletin vicdanında yargılanacaklar"

CHP’nin her koşulda hukukun üstünlüğünü ve masumiyet karinesini savunacağını hatırlatan Güç, iktidara yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Demokratik temsil hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Er ya da geç bu kötülükleri yapanlar hem kanunlar önünde hem de milletin vicdanında yargılanacaklar. En ağır cezayı da alacaklar. Kimsenin kuşkusu olmasın; halkın iradesi kazanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır."

Balçova sandığına sahip çıkıyor

Açıklamasının son bölümünde Balçova halkına seslenen Çağatay Güç, seçmen iradesinin sahipsiz olmadığını dile getirdi. Belediye Başkanı Onur Yiğit’in hukuki mücadelesinin arkasında duracaklarını belirten Güç, adaletin yerini bulmasıyla birlikte Yiğit’in en kısa sürede makamına geri döneceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

