Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kemalpaşa için sadece bir proje değil, aslında geleceğin ta kendisi görücüye çıktı. AB-Türkiye İklim Değişikliği Programı’nın çatısı altında bir süredir hazırlığı süren “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin Yeşil Dönüşümü için Dijital Altyapı Projesi”, görkemli bir açılışla başladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, bu önemli adımı hemşerileriyle paylaşırken heyecanını gizlemedi.

Aslında her şey tertemiz bir gökyüzü ve sürdürülebilir bir üretim hayaliyle başladı. Başkan Türkmen, bu hamlenin sadece bir teknoloji yatırımı olmadığını, aksine ilçenin ve sanayicinin elini güçlendirecek dev bir kazanım olduğunu özellikle vurguladı.

Başkan Türkmen'den teşekkür

Başkan Türkmen, bu yolculukta sırt sırta verdikleri Kemalpaşa Kaymakamlığı ve KOSBİ başta olmak üzere, çorbada tuzu olan tüm kurumlara içten bir teşekkür borç bildi. "Hayırlı uğurlu olsun" temennisiyle bitirdiği mesajında; AB-TR İklim Değişikliği Programı kapsamında hayata geçirilen “Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin Yeşil Dönüşümü için Dijital Altyapı Projesi”nin açılış toplantısını gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir bir gelecek ve çevreye duyarlı üretim anlayışı doğrultusunda atılan bu önemli adımın, ilçemiz ve sanayicilerimiz adına büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Başta Kemalpaşa Kaymakamlığı ve KOSBİ olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor, projenin Kemalpaşa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.