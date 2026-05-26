Son Mühür/Selda Meşe- Kemalpaşa'da spora yapılan yatırımların meyveleri alınmaya başlandı. İlçede yetişen 17 sporcu, milli takım seviyesine yükselerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederken, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birçok madalya kazanma başarısını da göstererek örnek oldular.



Kemalpaşa ilçesi tekvandoda aldığı başarılarla ilçeyi milli sporcu yetiştiren önemli merkezlerden biri haline getirdi. . Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin de (KESİAD) destek verdiği sporcular, bundan sonrada birçok madalya ile ülkemizin adını dünyaya duyuracaklar.

"Başarıların tamamı disiplinli çalışmanın sonucudur"



MNÇ Tekvando Kurucusu ve Üçüncü Kademe Kıdemli Tekvando Antrenörü Mehmet Nuri Çiçek, Kemalpaşa’dan milli takımlara 17 sporcu verdiklerini belirterek, bu başarının uzun yıllara yayılan disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Çiçek, tekvandonun yalnızca madalya kazanılan bir branş değil, gençlerin hayatına yön veren güçlü bir eğitim alanı olduğunu ifade ederek, “Ben 2015 yılından bu yana Kemalpaşa’da tekvando antrenörlüğü yapıyorum. Bugün geldiğimiz noktada yetiştirdiğimiz 17 sporcumuz milli takım seviyesine yükseldi. Sporcularımızın 5’i dünya şampiyonalarında, 10’u da Avrupa şampiyonalarında milli forma ile mücadele etti. Bu başarıların tamamı disiplinli çalışmanın, prensipli duruşun ve vazgeçmeyen mücadelenin sonucudur” dedi.



Kemalpaşa’dan Avrupa ve dünya şampiyonalarına sporcu göndermenin çok değerli olduğunu ancak hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını söyleyen Mehmet Nuri Çiçek, asıl amaçlarının olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu dile getirdi.



İş dünyası, sanayiciler ve spora gönül veren kişi ve kurumlara çağrıda bulunan Çiçek, Kemalpaşa’dan çıkan bu başarı hikayesinin destekle daha da büyüyeceğini söyledi.

“Bu destek yalnızca bir spor salonuna yapılmış katkı değildir. Bu destek, milli forma hayali kuran çocuklara, olimpiyat hedefi taşıyan gençlere ve Kemalpaşa’nın geleceğine yapılmış yatırımdır. Arkamızda güçlü bir destek olduğunda çok kısa sürede adımızı olimpiyatlarda duyurabilecek potansiyele sahibiz. MNÇ Tekvando olarak Kemalpaşa’dan yetişen daha fazla genci Avrupa ve dünya arenasına taşımak, ilçemizin, İzmir’in ve Türkiye’nin gururu yapmak için tüm kurumlarla iş birliğine açığız” diye konuştu.



Kemalpaşalı sanayicilerden tam destek



KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken de Kemalpaşa’da yetişen milli sporcu gençlerle gurur duyduklarını belirterek, daha büyük başarılara imza atmaları için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Toplantılarında bu başarıyı bir kez daha ödüllendirdiklerini ve üyelerinin bu gençlere destek vermesi için çağrı yaptıklarını anımsatan Özken, “Üyelerimizde gösterecekleri duyarlılıkla, bu gençlere sahip çıkarak, ülkemizin adının daha çok duyulması için üzerlerine düşeni yapacaklardır. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi zeki ve ahlaklı sporcuları yürekten kutluyorum” diye konuştu.

