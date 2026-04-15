İzmir’in Kınık ilçesinde dev bir kaçakçılık operasyonuna imza atıldı. Farklı medeniyetlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından çalışmalar titizlikle yürütülürken, toplam 203 parça ele geçirildi ve olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadelede önemli operasyon!

Emniyet ekipleri Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda harekete geçti. tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir çalışma yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği aracılığıyla ilçede belirlenmiş olan bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda eser!

Adreste gerçekleştirilen aramalar sonucunda, farklı tarihsel dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda obje tespit edildi. Operasyon kapsamında; 190 adet sikke, 10 adet çeşitli tarihi obje, 3 adet demir haç ve 1 adet metal arama dedektörü ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin Roma Dönemi, Helenistik Dönem ve Bizans Dönemi’ne ait olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

1 şüpheliye gözaltı!

Operasyon kapsamında söz konusu adreste bulunan 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.