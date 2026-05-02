Son Mühür/ Beste Temel- Çeşme Belediyesi’nde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların el sıkışmasıyla tamamlandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Tüm Bel-Sen heyet üyeleri arasında imzalanan yeni sözleşme, belediyede görev yapan memurlar için önemli iyileştirmeler içeriyor.

Yalnızca maaşlar artmayacak

Belediye yönetimi ve Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube yetkilileri, görüşme aşamasını karşılıklı diyalog ve dayanışmayla yaptı.

İmzalanan metin yalnızca maaş artışını değil, aynı zamanda kurum içindeki huzuru ve çalışma düzenini de kapsıyor.

2026 yılının tamamını dahil eden sözleşme; personelin sosyal haklarından özlük haklarına kadar geniş kapsamda iyileştirmeler hedefliyor.

Başkan Denizli: "Daha adil yarınlar için birlikte üreteceğiz"

İmza aşamasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu belirtti. Mevcut ekonomik duruma rağmen çalışanların hakkını korumak için çabaladıklarını belirten Denizli,

“Memur sendikamız Tüm Bel-Sen ile emekçilerimizin hakkını gözeten, karşılıklı anlayış ve dayanışmayla şekillenen toplu iş sözleşmemizi imzaladık.

Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha adil ve güçlü yarınlar için birlikte üretmeye devam edeceğiz.” mesajını verdi.