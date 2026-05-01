Son Mühür / İzmir’in turizm cenneti Çeşme’nin simge tesisleri arasında yer alan Altınyunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş.’de dikkatleri çeken gelişmeler yaşanıyor. Tesis, yılbaşından bu yana sürdürdüğü baş döndürücü yükselişini, ana ortak Yaşar Holding’in hamlesiyle sert bir düşüşe bıraktı. Koç Holding’in yüzde 30, Yaşar Holding’in ise yüzde 61,86 paya sahip olduğu tesisteki dengeler, geçtiğimiz günlerde yapılan resmi başvuruyla yerle bir oldu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan bilgilere göre; Yaşar Holding, mülkiyetinde bulunan 749 bin 975 TL nominal değerli hisseyi borsada satılabilir tipe dönüştürmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Tam 6,2 milyar buhar oldu!

Yeni yıldan bu yana yüzde 200’ü aşan bir primle bin 300 TL sınırını geçen tesisin hisseleri, şoke eden duyurunun ardından adeta kamikaze düşüşüne geçti. Altunyunus Çeşme’nin hisseleri bin 53 bandına kadar geriledi. Piyasadaki sert düşüşle kısa süre öncesine kadar 32,5 milyar TL seviyesinde olan şirketin toplam piyasa değeri, sadece 48 saat içerisinde yaklaşık 6,2 milyar TL buharlaşarak 26,3 milyar TL’ye indi. Hisselerin sadece yüzde 8’inin halka açık olduğu yapıda hamle, yatırımcıyı da ürküttü.

47,1 milyon TL’lik net zarar

Şirketin 2026 yılı ilk çeyrek bilançosu ise turizmdeki gidişatı ve maliyet baskısını işaret etti. 31 Mart 2026 itibarıyla 57,6 milyon TL hasılat elde eden şirketin dönemi 47,1 milyon TL net zararla kapattığı ortaya çıktı. Satışların maliyetindeki artış ve genel yönetim giderleri finansal tablolardaki baskıyı artırırken, şirketin toplam varlıkları 6,7 milyar TL, özkaynakları ise 5,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

180 yat kapasitesi var

Türkiye’nin ilk birinci sınıf tatil köyleri arasında yer alan ve bünyesindeki 180 yat kapasiteli marinası Koç Grubu şirketi SETUR tarafından işletilen tesiste sezon içinde 118 kişi çalışıyor. Tesisin toplam 440 birimlik konaklama kapasitesine sahip olduğu da biliniyor.