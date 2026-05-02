Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli Atıksu arıtma tesisinde, geçtiğimiz ayda İZSU'ya ait bir atık toplama kamyonun çukura düşmesi nedeniyle işçi S.K. yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından siyasi isimler, aile yakınları tesisteki ihmalleri dile getirmişti. Aile, Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İZSU' nun vinç göndermediğini, kendi imkanları ile vinç tuttuklarını öne sürmüştü. İzmir'in Cumhur ittifakı ve CHP'li siyasetçileri arasında da yaşanan gelişmeler tartışmalara neden olmuştu.

Konuyla ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser yeni bir açıklama yaptı. Altınkeser, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki en büyük vinçler İZSU bünyesinde bulunduğunu, 70 ve 40 tonluk olan bu vinçlerin , olay yerine sadece 23 km mesafede olan Karabağlar İZSU yerleşkesi garajında bulunduğunu söyledi. Bu vinçlerin 1 saatte olay yerine ulaşabileceğini savundu.

MHP'li Altınkeser'in açıklamasının tamamı şu şekilde;

"O VİNÇLER BURADA. İzsu personeli Sabri Kılınç'ın 1 Nisan 2026 günü saat 15.00 sularında, İzsu çiğli arıtma tesisinde geçirmiş olduğu kazadan, 10 saat sonra ailenin ve vatandaşların kendi imkanlarıyla çağırdığı vinç ile Sabri kardeşimizin maalesef cansız bedenine ulaşılmıştı.

Oysa ki ; İzmir Büyükşehir Belediyesindeki en büyük vinçler İZSU bünyesinde bulunmaktaydı.

Biri 70 diğeri 40 tonluk olan bu vinçler , olay yerine sadece 23 km mesafede olan Karabağlar İZSU yerleşkesi garajındaydı.

Sabri kardeşimizden esirgediğiniz bu vinçler maksimum 1 saate olay yerine gidebilirdi. Ama çok gördünüz.

Art arda gelen İhmalleriniz yüzünden Sabri kardeşimiz artık aramızda değil... Oysa siz , kendi bünyenizde olan bu vinçleri olay yerine göndermek yerine, vatandaşlar ve ailenin çağırdığı özel vincin parası üzerinden polemiğe girerek hedef şaşırttınız.

Çok merak ediyorum, o günden bugüne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın vicdanları sızlıyor mu, akşamları başlarını yastığa koyup, rahat uyuyabiliyor mu?"