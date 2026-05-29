İzmir'de yaz gününde kıştan kalma bir havayla karşılaştı. Şehir merkezinde başlayan sağanak yağış metropol ilçeleri etkilerken; kırsal da yağmurlu havadan bir hayli nasibini aldı. Ödemiş ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kırsal ilçeler de yağıştan nasibini aldı

Özellikle yüksek kesimlerde yer alan Ödemiş’in sevilen turistik noktalarından Gölcük ve Mursallı mahallelerinden İnönü Mahallesi'ne doğru akan güçlü yağmur suları, kısa sürede cadde ve sokakları deyim yerindeyse göle çevirdi. Yolları kaplayan su birikintileri nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar trafikte ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

Vatandaşa seyyar köprü konuldu

Yağışın en çok etkilendiği noktalardan biri olan Ödemiş’in Yenice Köyü oldu. Yenice Köyü’nde yağmura karşı dikkatleri çeken bir çözüm üretildi. Köy meydanında ve Yenice Köy Camisi'nin önünde biriken yoğun su birikintisi yüzünden vatandaşın karşıdan karşıya geçmekte zorlanması üzerine, bölgeye demirden taşınabilir bir seyyar köprü yerleştirilerek vatandaşa destek olunmaya çalışıldı. Mahalle sakinleri, geçici olarak kurulan bu köprü sayesinde yoldaki su birikintilerine kapılmadan yürüyebildi.