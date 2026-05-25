Son Mühür- İzmir'de 25 Mayıs Pazartesi günü için Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahminlerine göre, şehir genelinde bölge bölge farklılık gösteren bir hava durumu mevcut. Bazı ilçeler güneşin tadını çıkarırken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

İzmir merkez ve çevresinde günü parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Sıcaklıklar ise oldukça mevsim normallerinde olacak.

Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka gibi ilçeler 29 dereceye kadar çıkarken, Balçova, Buca ve Narlıdere tarafları biraz daha serin olarak 26-27 derece civarında şekillenecek. Genel olarak dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün görünüyor.

Sağanak yağış bekleniyor

Bazı ilçelerimiz için durum biraz daha farklı. Meteoroloji, özellikle iç kesimlerde ve tarım alanlarında öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıyor.

Bayındır, Beydağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı taraflarında yaşayanların yanlarına şemsiyelerini almalarında fayda var.

İşte Menemen'den Foça'ya Konak'tan Gaziemir'e 30 ilçenin hava durumu;

Aliağa: Parçalı bulutlu / 17 - 28 derece arası olacak.

Balçova: Parçalı bulutlu / 14 - 27 derece arası olacak.

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 15 - 29 derece arası olacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu / 15 - 29 derece arası olacak.

Bergama: Çok bulutlu / 16 - 27 derece arası olacak.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 12 - 29 derece arası olacak.

Bornova: Parçalı bulutlu / 15 - 29 derece arası olacak.

Bozdağ Kayak Merkezi: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 7 - 15 derece arası olacak.

Buca: Parçalı bulutlu / 14 - 27 derece arası olacak.

Çeşme: Parçalı bulutlu / 18 - 27 derece arası olacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu / 14 - 29 derece arası olacak.

Dikili: Çok bulutlu / 16 - 27 derece arası olacak.

Foça: Parçalı bulutlu / 17 - 27 derece arası olacak.

Gaziemir: Parçalı bulutlu / 14 - 28 derece arası olacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu / 16 - 27 derece arası olacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu / 16 - 28 derece arası olacak.

Karaburun: Parçalı bulutlu / 17 - 26 derece arası olacak.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu / 16 - 29 derece arası olacak.

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 12 - 27 derece arası olacak.

Kınık: Çok bulutlu / 15 - 27 derece arası olacak.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 11 - 28 derece arası olacak.

Konak: Parçalı bulutlu / 16 - 28 derece arası olacak

Menderes: Parçalı bulutlu / 13 - 28 derece arası olacak.

Menemen: Parçalı bulutlu / 15 - 28 derece arası olacak.

Narlıdere: Parçalı bulutlu / 15 - 26 derece arası olacak.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 14 - 29 derece arası olacak.

Seferihisar: Parçalı bulutlu / 17 - 28 derece arası olacak.

Selçuk: Parçalı bulutlu / 15 - 29 derece arası olacak.

Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 14 - 30 derece arası olacak.

Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağışlı / 15 - 29 derece arası olacak.

Urla: Parçalı bulutlu / 18 - 26 derece arası olacak.