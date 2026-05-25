Son Mühür- İzmir haftaya su kesintisiyle başladı. Birçok ilçeyi etkileyen kesintiler, arıza durumuna göre 1-2 saat sürerken; planlı bakım çalışmalarının yapıldığı bölgelerde 3 saati bulabilecek. İZSU, 25 Mayıs 2026 tarihi için güncel su kesintisi listesini yayımladı.
İşte İzmir genelinde su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve detaylar:
İzmir Su Kesintisi Listesi (25 Mayıs 2026)
- Karabağlar (Basın Sitesi Mahallesi): Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 15 Mayıs'tan itibaren başlayan 28 günlük planlı çalışma devam ediyor. Bu kapsamda bugün saat 13:00 - 16:00 arasında 3 saatlik kesinti yaşanacak.
- Karşıyaka (Alaybey Mahallesi): 1683 Sokak içerisindeki ana boru arızası nedeniyle saat 09:21 ile 10:21 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su verilemeyecek.
- Menderes (Cüneytbey Mahallesi): Ana boru arızasından kaynaklı olarak saat 09:30 ile 10:30 arasında 1 saatlik kesinti öngörülüyor.
- Selçuk (Çamlık Mahallesi): Ana boru bağlantı çalışmaları sebebiyle saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti yaşanacak.
- Urla (Çamlıçay Mahallesi): Mahalle genelindeki ana boru çalışması nedeniyle saat 09:34 ile 11:34 arasında 2 saat boyunca sular kesik olacak.
- Ödemiş (Çaylı Mahallesi): Meydana gelen ana boru arızası sebebiyle saat 09:36 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 24 dakikalık bir kesinti uygulanacak.
