İzmir yaz gününde resmen yağmura teslim oldu. Tüm gün sıcak havanın etkisinde olan kentte akşam saatlerinde bastıran ve yalnızca 20 dakika süren yoğun sağanak yağış, kentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kısa sürede etkisini gösteren şiddetli yağmur, sokakları ve caddeleri göle çevirdi. Yağış sırasında özellikle dışarıda olan vatandaş bir hayli zor anlar yaşadı.

İnsanlar nereye sığınacağını şaşırdı

İzmir’in merkezi Konak ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar, sığınacak yer aradı. Akşam saatlerinde gezinen ve alışveriş için dışarıda bulunan çok sayıda kişi, aniden bastıran yağıştan korunmak amacıyla çevredeki dükkanların tentelerinin altına ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı alanlara su bastı

Kısa süreli ama etkili olan yağış, bazı semtlerde su baskınlarına yol açtı. Özellikle zemin katlarda bulunan ev ve iş yerleri sular altında kaldığı öğrenildi. Baskınların ardından belediye ekipleri hızla sevk edilirken, dükkan sahipleri ve mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla suları tahliye etmek için yoğun bir çaba sarf etti.