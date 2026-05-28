Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle düzenledikleri programla bayramlaştı. İl başkanlığında bir araya gelen partililer, Kurban Bayramı’nı kutlarken Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de partilileri ağırladı. Bayramlaşma törenine MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri ve çok sayıda parti mensubu katılım gösterdi.

İl Başkanı Şahin’den ‘birliktelik’ mesajı

Tüm İslam aleminin, milletin, gönül ve kültür coğrafyasının bayramının mübarek olmasını dileyerek açıklamalarına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, teşkilat mensuplarına ve tüm vatandaşa seslendi. Konuşmasında, mazlum insanların gözyaşı dökmediği, Müslümanların zulüm görmediği, çocukların ölmediği bir dünya dileyen İzmir İl Başkanı Şahin, "Müslümanın Müslümanı kırmadığı, emperyalist ve siyonist odakların İslam coğrafyasına yön vermeye cesaret edemediği, edemeyeceği, bir gönül coğrafyası birlikteliği iklimi kurulmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Tüm İslam aleminin bayramını kutladı

Bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ayrıca, “Bayramın huzur, kardeşlik, birlik getirmesini niyaz ediyorum” mesajı da verdi.