İzmir’in normal günlerde iğne atsan yere düşmeyen sahil şeridi Kordonboyu, 2026 senesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde tarihin en sessiz sabahlarından birine uyandı. Dokuz günlük uzun bayram tatilini fırsat bilen binlerce İzmirli kentten adeta kaçtı. Kavurucu güneşin de etkisiyle sahil şeridi tamamen boşalırken, meydanlar sadece kuşlara ve sessizliğe ev sahipliği yapıyor.

Gündoğdu Meydanı’nda in cin top oynuyor

Kentin kalbi sayılan Alsancak ve Gündoğdu Meydanı, alışılagelmiş kalabalığından ve neşeli gürültüsünden tamamen uzaklaştı. Tatilin ilk gününde İzmirlilerin bir kısmı kurban ibadetini yerine getirmek için şehir içindeki kesim noktalarında yoğun mesai harcıyor. Geriye kalan büyük çoğunluk ise güzel havayı kaçırmadı. Şehir dışına veya çevre ilçelere doğru yola koyuldu.

Devasa çim alanlar ve yürüyüş yolları bomboş kaldı. Bu sıra dışı ıssızlık, havadan çekilen dron görüntülerine de net bir şekilde yansıdı.

Akın akın Çeşme ve Foça sahillerine gittiler

İzmirlilerin tatil için ana rotası her yıl olduğu gibi yine değişmedi. Başta ünlü tatil merkezi Çeşme olmak üzere Urla, Seferihisar ve Foça gibi kıyı şeridindeki yazlık ilçeler günübirlikçi ve tatilcilerin akınına uğradı. Kent merkezinde kalan az sayıda vatandaş ise sıcak saatlerde evlerinde dinlenmeyi tercih edince, Kordonboyu’ndaki o kartpostallık yalnızlık kaçınılmaz bir hal aldı.

Merkezde hayat adeta durdu. Sokaklarda sadece bayramlaşmaya gidenlerin araçları göze çarptı.

