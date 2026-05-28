Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam kapısı olan Halkapınar’daki Meslek Fabrikası binası ıssızlığa gömüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi binaya el koydu. Kapıya kilit vurulmasının üzerinden geçen bir buçuk ayda tam 780 İzmirli mesleki eğitim ve sertifika alma şansını kaybetti. Kent merkezinin en donanımlı kurs merkezi artık bomboş.

Tarihi binada üretim durdu, makineler kapandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 6 Nisan’da gerçekleştirdiği hamle, İzmir’in en büyük meslek edindirme üssünü sekteye uğrattı. Merkez faaliyetlerine devam edebilseydi, şu günlerde 140 kursiyer mezun olup sertifikasını cebine koyacaktı. Devam eden 23 aktif kurstaki 460 öğrenci yarı yolda kaldı. Yeni açılacak sınıflara kayıt yaptırmayı bekleyen 180 kişinin ise umutları şimdilik suya düşmüş durumda.

Toplam 9 büyük atölyede sessizlik hakim. Barista eğitiminden bilgisayarlı modelistliğe, bilişimden gastronomiye kadar istihdama doğrudan insan kaynağı sağlayan bu dev kompleks artık işlevsiz.

Konak genelindeki halk eğitim merkezleri de dahil olmak üzere, kent merkezinde bu çapta teknolojik altyapıya sahip başka bir tesis bulunmuyor.

Sektörlerde sertifika krizi kapıda

Kapanma kararı, İzmir’deki istihdam piyasasını da doğrudan vurdu. Kendi iş yerini açmayı planlayan girişimci adayları, yiyecek-içecek ile güzellik sektöründe zorunlu olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalara artık ulaşamıyor.

Kriz sadece yerelle sınırlı değil. Global kariyer hedefleyen gençler de büyük darbe aldı. Yurt dışı kapılarını açan uluslararası geçerlilikteki "Europass" ek sertifikalı eğitimler de bu kilit vurma işlemiyle birlikte tamamen durdu. Girişimciler çaresiz bekliyor. Merkeze yapılan başvuru sayılarında ise kelimenin tam anlamıyla çakılma yaşanıyor.

Otobüsten mobil ofis yapıldı

Büyükşehir Belediyesi koordinasyon merkezini kaybetti ancak pes etmedi. 15 ilçedeki 29 farklı kurs merkezini tek elden yöneten Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, idari birimini Bayraklı’daki Cengizhan Kurs Merkezi’ne taşımak zorunda kaldı.

Yeni bina oldukça dar. Alan yetersizliği yaşanınca belediye ekipleri pratik bir çözüm üretti; bir otobüsü mobil ofise dönüştürdü. İdari kadro şimdi bu geçici çözümlerle istihdam ağını ayakta tutmaya çalışıyor. Mağduriyetlerin giderilmesi için alternatif alan arayışları ise sürüyor.