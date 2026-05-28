Son Mühür/ Merve Turan- Konaklı kadınların maruz kaldığı şiddet, eşitsizlik ve toplumsal baskılara karşı ilçede dev bir dayanışma barajı kuruldu. Konak Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kapılarını açtığı ilk günden bu yana zor durumdaki yüzlerce kadının sığındığı güvenli bir liman haline geldi. Kadınlar, Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki bu merkezde hukuktan psikolojiye kadar her alanda uzman desteği alıyor. Sistem tamamen kadınları güçlendirmek üzerine kurulu.

8 semt merkezi devrede

Hizmetin kentin en ücra köşelerine bile ulaşması için akıllıca bir planlama yapıldı. Kadınların merkeze gelmek için uzun yollar kat etmesine gerek kalmıyor. Belediye; Agora, Aziziye, Ballıkuyu, Gültepe, Mersinli, Saadet Mirci, Zeytinlik semt merkezleri ile Yenişehir'deki Engelsiz Yaşam Köyü’nü birer "ilk başvuru noktası" haline getirdi. Kadınlar evlerine en yakın semt merkezine giderek bu hayati ağa dahil olabiliyor.

Teknoloji de bu dayanışmanın bir parçası. Merkez, fiziki başvuruların yanı sıra belediyenin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi formlarla da yardım talebi topluyor. Acil durumlarda ise belediye hattının 2967 dahili numarası telefonun ucunda bekliyor.

Sırlar dört duvar arasında kalıyor

Merkezin en çok hassasiyet gösterdiği konu güven alanı yaratmak. Uzmanlarla yapılan tüm görüşmeler kesin bir gizlilik ilkesiyle yürütülüyor. Kadınlar çaresizlik hissetmeden, korkmadan dertlerini paylaşıyor, uğradıkları haksızlıklara karşı yasal haklarını öğreniyor.

Bürokrasi burada hızlı işliyor. Kadının durumuna göre belediyenin psikososyal destek, sosyal hizmetler ve sağlık birimleri anında devreye giriyor. İşin boyutu belediyeyi aştığı anda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, resmi kamu kurumları ve İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi ile doğrudan köprü kuruluyor. Şiddet anında basılacak panik butonları ve acil yardım hatları kadınlara tek tek anlatılıyor.

"Hiçbir kız kardeşimiz asla yalnız yürümeyecek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçedeki tüm kadınlara açık bir çağrıda bulundu. Şiddet ve adaletsizlikle mücadelede yan yana durmanın şart olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, kadın odaklı projelerin birbirini tamamladığını söyledi.

Süreci yakından takip eden Mutlu, şu kararlı mesajı verdi: "Konak’ın her noktasında kadınların yanındayız. Oyun evlerimiz, kurslarımız, kermeslerimiz zaten sahadaydı. Kadın danışma merkezimiz de bu zincirin en güçlü halkası oldu. Konak’ta hiçbir kadın hayatın zorlukları ve şiddet karşısında yalnız değil. Biz bu yolda omuz omuzayız. Kadınlar birbirine kenetlenerek sesini büyütecek."

