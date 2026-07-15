SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. dönümü vesilesiyle aziz şehitleri anmak, millî birlik ve beraberlik bilincini pekiştirmek amacıyla kapsamlı bir anma programı gerçekleşti. Etkinlikler, kurumsal katılım, yükümlülerin katılımıyla gerçekleştirilen sosyal çalışmalar ve bilgilendirici oturumlarla tamamlandı.

Kadifekale Hava Şehitliği Ziyaret Edildi

Anma programının ilk bölümünde Kadifekale Hava Şehitliği ziyaret edildi. Program çerçevesinde denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından şehitlik alanında çevre temizliği yapılarak kabirlerin bakımları gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında, Manevi Rehberlik Biriminde görevli vaiz tarafından Kur’an okunarak vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi.

15 Temmuz’un Tarihî Önemi Konferansla Anlatıldı

Etkinlikler kapsamında Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında bir konferans düzenlendi. Programa Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Egemen Keleş, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, kurum personeli ve denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı. Konferansta sunum yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Çoban Döşkaya, 15 Temmuz’un tarihî sürecini, millet iradesi açısından taşıdığı anlamı ve toplumsal bütünlüğe olan katkılarını dinleyicilerle paylaştı.

Şehitler Anısına Lokma Hayrı Dağıtıldı

Programın son bölümünde ise Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bahçesinde, Karşıyaka Kızılay Şube Başkanlığı ile iş birliği yapılarak aziz şehitlerin anısına lokma hayrı organize edildi. Personel ve yükümlülerin bir araya geldiği bu etkinlikle birlik ve beraberlik duyguları pekiştirilirken, şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

Millî Birlik Ruhunun Sürekliliği Vurgulandı

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün taşıdığı tarihî ve toplumsal hafızanın gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu. Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın ve millî bütünlük ruhunu canlı tutmanın kurumsal ve toplumsal bir ödev olduğu ifade edildi.