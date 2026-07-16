Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde 1959-2021 tarihleri arası doğanlara hitap eden kurslarda jimnastikten yüzmeye, futboldan basketbola kadar birçok branşta eğitimler oldukça dikkat çekmeye devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında hem çocuklar hem de yetişkinler yazı spor yaparak sağlıklı ve dinç geçiriyor.

Bornova yaz enerjisiyle doldu

Başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçlayan kurslar, Bornova’daki spor salonlarını, sahaları ve yüzme havuzlarını neşelendirdi.Yaz Spor Kursları kapsamında çocuklar için cimnastik, taekwondo ve futbol eğitimleri veriliyor. Yaz mevsimiyle birlikte en çok ilgi gören yüzme kursları hem yetişkinler hem de çocuklar için ayrı ayrı düzenleniyor.

"Spor Bornova'nın yaşam kültürü olsun"

Bornova Belediye başkanı Ömer Ekşi kurslara gösterilen büyük ilgiden memnun olduklarını belirterek "Bornova’da çocuklarımızın erken yaşta cimnastik, yüzme, futbol gibi branşlarla spora adım atması ve yetişkinlerimizin de bu hareketli yazın bir parçası olması bizim için çok değerli. Kurslarımızın başlamasıyla sahalarımız, salonlarımız ve havuzlarımız neşeyle doldu. Amacımız sporu Bornova'da kalıcı bir yaşam kültürü haline getirmektir." diye konuştu.