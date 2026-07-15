Enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 13,52 oranında zam geldi. Yeni katsayıların sisteme işlenmesinin ardından kurumlar temmuz ayı ödemelerini baştan hesapladı. Ayın ilk haftası geride kalırken hem aktif çalışanlar hem de emekliler maaş farklarının ödeneceği tarihi bekliyor. Geriye dönük ödemelerin hangi gün yapılacağı ve yeni maaş tablosunun detayları kurumların mesaisiyle şekilleniyor.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 13,52'lik zammın kesinleşmesinin ardından kamu personeli yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Memurlar aylıklarını her ay olduğu gibi 15 Temmuz'da alacak. Kurumlar hesaplamaları bitirdi ve zamlı tutarları ayın ortasında çalışanların banka hesaplarına doğrudan yatıracak.

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ ZAM FARKI YATTI MI?

Aktif görevdeki memurlar maaşlarını 15 Temmuz'da zamlı tahsil ediyor. Ancak ayın 1'i ile 14'ü arasındaki süre için memurlara 14 günlük maaş farkı doğuyor. Kurumlar bu 14 günlük kısıt maaş farkının yatacağı tarihi henüz açıklamadı. Önceki dönemlerde benzer ödemeler ayın son haftasına girmeden hesaplara geçmişti. Geçtiğimiz ocak ayındaki zam farkları 23 Ocak'ta hesaplara yattığı için temmuz ödemelerinin de benzer şekilde ayın ortasından sonra yapılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayı zam oranları ay başında henüz resmiyet kazanmadığı için emekliler ödemelerini zamsız haliyle aldı. Şimdi geriye dönük bir aylık tam zam farkını bekliyorlar. Emekli maaş farkı ödemeleri için resmi bir takvim ilan edilmedi. Yetkililerin tarihi duyurmasıyla birlikte oluşan fark tutarları emeklilerin banka hesaplarına geçecek.

YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Maaş katsayılarının güncellenmesiyle unvanlara ve derecelere göre memur maaş tablosu değişti. Memurların yeni dönemde alacağı net maaşlar şöyle sıralandı:

Şube Müdürü (1/4) maaşı 94.384 liradan 107.144 liraya çıktı. Üniversite mezunu memur (9/1) maaşı 64.397 liradan 72.103 liraya yükseldi. Uzman öğretmen (1/4) maaşı 81.219 liradan 92.199 liraya çıktı. Öğretmen (1/4) maaşı 73.368 liradan 83.287 liraya yükseldi. Başkomiser (3/1) maaşı 89.214 liradan 101.275 liraya çıktı. Polis memuru (8/1) maaşı 81.617 liradan 92.651 liraya yükseldi. Uzman doktor (1/4) maaşı 150.426 liradan 170.764 liraya çıktı. Üniversite mezunu hemşire (5/1) maaşı 74.770 liradan 84.877 liraya yükseldi. Mühendis (1/4) maaşı 96.211 liradan 109.220 liraya çıktı. Lise mezunu teknisyen (11/1) maaşı 66.870 liradan 75.911 liraya yükseldi. Profesör (1/4) maaşı 135.089 liradan 153.352 liraya çıktı. Araştırma görevlisi (7/1) maaşı 90.568 liradan 102.813 liraya yükseldi. Vaiz (1/4) maaşı 76.653 liradan 87.018 liraya çıktı. Avukat (1/4) maaşı 90.000 liradan 102.168 liraya yükseldi.