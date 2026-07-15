Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün yeni dönemde birlikte görev yapacağı 30 kişilik yol arkadaşı listesi belli oldu.

Geçtiğimiz haftadan bu yana hazırlanan taslak liste, Genel Merkez'in onayı sonrası duyuruldu.

Gümrükçü'nün yeni yönetim kurulu için hazırladığı geniş listede yer alan isimlerden bazılarına, İzmir örgütünden gelen tepkiler sonrası listede değişikliğe gidildiği belirtiliyor.



Kimlerin üstü çizildi?



Deniz Yücel'e yakın olduğu gerekçesiyle Yasin Ergül, Yoldaş Eren, Çetin Özdemir'in, Murat Bakan'a yakın olduğu gerekçesiyle Orhan Polat ve Mehmet Şan'ın, Ednan Arslan'a yakın olduğu gerekçesiyle Binali Gül ve Tuncay Özkan'a yakın olduğu gerekçesiyle itiraz edilen Çağrı Guruşçu'nun listenin dışında kaldığı belirtiliyor.

İlk hazırlanan listede yer alan ve yeni dönemde Buca İlçe Başkanı olması beklenen Kasım Akdağ ile Genel Merkez'de görevli olduğu belirtilen Dila Kayırga'nın da listeden çıkan isimler arasında olduğu konuşuluyor.



Kim, kimlerin referansıyla listede?



Utku Gümrükçü'nün başkanlığındaki 30 kişilik listede ilk günden itibaren tarafını Genel Merkez'den yana seçen Adnan Alabay ve Birol Soylu dikkat çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim olan kurultay delegesi Azimet Gürbüz, Buca siyasetinin tecrübeli isimlerinden Ali Hıdır Uludağ ve Erkut Tamay da beklendiği gibi listede yer alıyor.



Listedeki isimler kime yakın?



Aşiti Veysanoğlu ( Utku Gümrükçü)

Burak Yılmaz (Sevda Erdan Kılıç'a yakın)

Erkut Tamay (Kılıçdaroğlu)

Ali Hıdır Uludağ (Kılıçdaroğlu)

Adnan Alabay (Kılıçdaroğlu)

İsfahan Naki (Kılıçdaroğlu)

Serdar Aktop (Karşıyaka'da belediye başkan aday adayıydı-Karşıyaka eski meclis üyesi)

Erkan Kaya (Ali Engin referansıyla)

Ruhisu Can Al (Tunç Soyer)

Onur Utkan İlçi (Sevda Erdan Kılıç)

Engin Avunç (Kılıçdaroğlu)

Azimet Gürbüz (Kılıçdaroğlu)

Nüket Akyıldız (Kılıçdroğlu)

İrfan Yeis (Mehmet Şakir Başak'ın tanıdığı)

Hasan Mert Özcan (Çiğli eski ilçe başkanı)

Abuzer Turan (Oğuz Kaan Salıcı)

Ekincan Aksoy (Karabağlar'dan Sefer İpekli'nin damadı, Karabağlar' kongresinde başkan adayıydı, son anda çekildi)

İsmet Basmacı (Kılıçdaroğlu'na yakın, Ali İhsan Yıldız'ın ekibinden)

Ali İhsan Yıldız (Karabağlar eski ilçe başkanı)

Ahmet Doğukan Gül (Karabağlar ekibi)

Nedim Gümüşkaya (Mustafa İduğ'a yakın)

Yahya Yıldız (Mustafa İduğ'a yakın)

Gökçe Döşemeciler (Kılıçdaroğlu)

Yüksel Bakış (Karşıyaka Kılıçdaroğlu'na yakın)

Mehmet Uyar (Mustafa İduğ'a yakın)

Serkan Arda (Bayraklı)

Kemal Kaygül (Hasan Karabağ'a yakın)

Birol Soylu (Kılıçdaroğlu)

Nejla Elgürmüz (Hasan Karabağ'a yakın)

İnanç Nurlu (Tunç Soyer'e yakın bir isim)