Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, İzmir bugün adeta iki farklı uç hava olayını aynı anda yaşayacak. Ege genelinde etkili olan hava hareketleri sebebiyle, kent genelinde rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı kuvvetli bir fırtına bekleniyor.

İzmir'e kuvvetli fırtına uyarısı: İlçeler ise kavrulacak...

İzmir, bugün iki farklı hava durumunu aynı anda yaşayacak. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, şehir genelinde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkacak ve kuvvetli bir fırtına etkili olacak. Fırtınanın yanı sıra, kentin iç kesimlerinde aşırı sıcaklar görülecek. Özellikle Bornova, Bayındır ve Tire ilçelerinde sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgara ve yüksek sıcaklıklara rağmen İzmir genelinde herhangi bir yağış beklenmezken, yetkililer vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir ilçeleri hava durumu 16 Temmuz 2026

Aliağa: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Balçova: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Bayındır: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Bayraklı: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 38 derece olması bekleniyor. Bergama: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Beydağ: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 38 derece olması bekleniyor. Bornova: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Buca: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Çeşme: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor. Çiğli: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Dikili: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor. Foça: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Gaziemir: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Aliağa FK'da çifte imza ve iki ayrılık! İçeriği Görüntüle Güzelbahçe: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Karabağlar: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Karaburun: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor. Karşıyaka: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 38 derece olması bekleniyor. Kemalpaşa: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Kınık: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 36 derece olması bekleniyor. Kiraz: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Menderes: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 38 derece olması bekleniyor. Menemen: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Narlıdere: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 34 derece olması bekleniyor. Ödemiş: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 38 derece olması bekleniyor. Seferihisar: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor. Selçuk: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Tire: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. Torbalı: Havanın sıcak ve en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor. Urla: Havanın açık ve en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor.