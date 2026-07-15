TFF 3. Lig 2. Grup temsilcilerinden İzmir ekibi Karşıyaka, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde altyapısından çıkan genç futbolcu Arda Baran Eren ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Yeşil-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki sağ bekin uzun yıllar takıma katkı sağlamasını amaçlıyor.

Genç oyuncusuna profesyonel imza attırdı!

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Karşıyaka, altyapısından çıkan futbolculara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir ekibi, savunmanın sağında boy gösteren 21 yaşındaki Arda Baran Eren ile profesyonel sözleşmeye imza atarak genç oyuncuyu resmen A takım kadrosuna kattı.

Futbol yolculuğuna Altınordu'da start verdi!

Futbol kariyerine Altınordu altyapısında start veren Arda Baran Eren, 2021 yılında Karşıyaka'nın altyapısına katıldı. Yeşil-kırmızılı formayla gelişimini devam ettiren genç sağ bek, gösterdiği performans sonrasında profesyonel sözleşmeye hak kazandı.

6 resmi maçta görev yaptı!

Arda Baran Eren, geçtiğimiz sezon amatör lisansla Karşıyaka A Takımı'nda toplam 6 resmi karşılaşmada boy gösterdi. Genç futbolcu, TFF 3. Lig'de 5 maçta forma terletirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada görev aldı.

Karşıyaka'dan tebrik!

Profesyonel imza sonrasında Karşıyaka Spor Kulübü, resmi açıklamasında genç futbolcuya başarı dileklerini iletti

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı oyuncu Arda Baran Eren ile profesyonel sözleşme imzaladık. Arda Baran'ın Karşıyaka armasını gururla taşıyacağı uzun, sağlıklı ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.