Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital eşitsizliği azaltmak ve herkesin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 79 köyde ücretsiz internet hizmeti sağladı. Köy merkezlerine kurulan WizmirNET erişim noktalarıyla vatandaşlar ücretsiz olarak internete bağlanırken, fiber altyapının bulunduğu bölgelerde yüksek hız, diğer noktalarda ise radyo link çözümleri sunuluyor. Bağlantı güvenliği ve içerik filtrelemesi için de gerekli önlemler alındı.

Dijital okuryazarlık için yeni adımlar

Ücretsiz internet hizmeti, özellikle kırsal bölgelerde eğitim, tarım, sağlık ve iletişim alanlarında büyük kolaylık sağlıyor. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi kolaylaşırken, çiftçiler tarımsal desteklere ve hava durumu verilerine anlık ulaşabiliyor. Ayrıca e-devlet işlemleri ve online sağlık hizmetlerinde de önemli rahatlık sunuluyor. Belediye, internet erişiminin yanı sıra dijital okuryazarlığı artırmak için köylerde teknoloji eğitimleri, dijital destek noktaları ve akıllı köy uygulamaları gibi yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar daha fazla köy”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, İzmir genelinde 439 noktada ücretsiz internet sağlandığını hatırlatarak, “Şimdi 79 köyümüzde de hizmet başladı. Amacımız yıl sonuna kadar bu sayıyı artırmak” dedi.

Köylerden memnuniyet mesajları

Kemalpaşa Gökçeyurt Muhtarı Ali İhsan Göksoy, hizmetin hızla ulaşmasına dikkat çekerek, “Bir gün içinde internetimiz geldi. Çocuklarımız için çok faydalı olacak. Anında geldiği için herkes memnun” dedi.

Eğitim ve üretimde avantaj

Köy sakini Salih Sönmez, internet erişiminin hem eğitim hem de üretim açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çocuklarımız taşımalı eğitim alıyor ve uzaktan dersler görüyor. Ücretsiz olması bizim için avantaj. Ayrıca üretici olarak hava durumunu sürekli takip ediyoruz” diye konuştu.

“Hizmetin her türlüsü güzel”

Mahmut Sönmezler ise verilen hizmetten dolayı teşekkür ederek, “Hizmetin her türlüsü güzel. Köyleri düşündükleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.