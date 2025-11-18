Son Mühür- İzmir genelinde planlı çalışmalar ile bakım ve arıza kaynaklı kesintiler bugün birçok ilçede suya erişimi aksatacak. Kentin farklı noktalarında yürütülen hat yenileme, sayaç bakımı ve arıza onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı kesintiler uygulanıyor.

Planlı kesintiler gece boyunca devrede

İZSU’nun programına göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes’te belirlenen bölgelerde saat 23.00 ile 05.00 arasında su verilemeyecek.

Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,

Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri

Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,

Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri

Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.

Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,

Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.

Planlı çalışma kapsamında gece boyunca su akışı kesilecek olup, sabah 05.00 itibarıyla sistemin yeniden devreye alınması hedefleniyor.

Bakım ve arıza kaynaklı kesintiler gün boyu etkili olacak

Kent genelinde yaşanan arızalar ve bakım işlemleri de gün içinde farklı sürelerde kesintilere yol açacak.

Dikili – Bademli: Ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle 08.00–11.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak.

Güzelbahçe – Kahramandere, Yelki: Branşman hattındaki arıza sebebiyle 07.35–10.35 arasında su verilemeyecek.

Konak – Bozkurt, Fatih, Namık Kemal: Bölge sayaç bakımı kapsamında 08.59–09.59 saatleri arasında bir saatlik kesinti yapılacak.

Konak – Ferahlı, Güney, Levent, Zeytinalanı: 1140 Sokak’taki branşman arızası nedeniyle 07.46–09.46 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Menderes – Özdere Cumhuriyet: Ana boru arızası dolayısıyla 08.59–10.59 arasında hizmet verilemeyecek.

Ödemiş – Karakova, Seyrekli: GDZ EDAŞ’ın bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00–18.31 saatleri arasında yaklaşık 10 saatlik kesinti bekleniyor.