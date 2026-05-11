Mustafa Sandal için düzenlenen görkemli gecenin yankıları sürerken, Saygı1 serisinin ikinci durağı netleşti. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden Serdar Ortaç ile olan mesajlaşmalarını yayınlayarak hayranlarına beklenen müjdeyi verdi. Serdar Ortaç’ın zamansız şarkılarının farklı sanatçılar tarafından yorumlanacağı bu özel gecenin tarihi ve bilet fiyatları şimdiden merak konusu oldu. Peki, Saygı1 Serdar Ortaç konseri ne zaman? Serdar Ortaç konser biletleri kaç TL? İşte ayrıntılar...

SAYGI1 SERDAR ORTAÇ KONSERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Oğuzhan Uğur’un hazırlayıp sunduğu "Saygı1" projesinde yeni konuğun Serdar Ortaç olduğu kesinleşti. Geçtiğimiz dönemde Mustafa Sandal ile başlayan ve büyük ses getiren seri, Serdar Ortaç ile devam ediyor. Programın kesin günü henüz paylaşılmadı ancak etkinliğin Ağustos ayı içerisinde düzenlenmesi planlanıyor. Konserin adresi olarak ise bir önceki etkinlikte olduğu gibi yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun tercih edileceği tahmin ediliyor.

SAYGI1 SERDAR ORTAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Müzikseverler, Serdar Ortaç için düzenlenecek "Saygı1" gecesine katılmak için bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Etkinliğin resmi bilet fiyatları henüz açıklanmasa da bir önceki konserin rakamları rehber niteliği taşıyor. Nisan ayında gerçekleşen Mustafa Sandal gecesinde biletler 2 bin 250 TL ile 5 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

Kategoriye göre belirlenen eski fiyat tarifesi ise şu şekildeydi:

Premium Tribün: 5.000 TL

Alt Kat Tribün: 5.000 TL

Sahne Önü (Ayakta): 2.750 TL

Orta Kat Tribün: 2.250 TL

Serdar Ortaç gecesinde de biletlerin bu rakamlara yakın seviyelerde satışa sunulması bekleniyor. Etkinlik takvimi netleştiğinde biletlerin satış platformları üzerinden erişime açılması öngörülüyor.