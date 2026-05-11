Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Nisan ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. Artan fiyatlar karşısında alım gücünü korumak isteyen asgari ücretli çalışanlar, Temmuz ayı için bir ara zam düzenlemesi olup olmayacağını sorguluyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Peki, hükümetin gündeminde ek zam çalışması var mı? İşte asgari ücret zammına dair en çok merak edilen o soruların yanıtları...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ TEMMUZ 2026?

Türkiye'de enflasyonun seyri ve alım gücü üzerindeki etkileri, ara zam tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Nisan ayında yıllık bazda yüzde 32,4'e ulaşan enflasyon rakamları sonrası çalışan kesim, Temmuz ayında bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En son 1 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan ara zam modelinin bu yıl da tekrarlanıp tekrarlanmayacağı, iş dünyası ve işçilerin en önemli gündem maddesi haline geldi. Ancak şu an için hükümet kanadından gelen mesajlar, mevcut planlamada bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağına dair soru işaretlerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler son noktayı koydu. Güler, yaptığı açıklamada emeklileri, çalışanları ve dar gelirli vatandaşları her zaman desteklediklerini vurguladı. Ancak milyonların beklediği ek zam haberiyle ilgili olarak, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, Temmuz ayı için planlanan resmi bir ara zam çalışmasının masada olmadığı kesinleşti.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, NET VE BRÜT KAÇ TL?

Yıl başında yapılan yüzde 27'lik artışın ardından 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret rakamları halen uygulanmaya devam ediyor. Mevcut durumda çalışanların eline geçen net asgari ücret 28.075,50 TL seviyesinde bulunuyor. İşverenler için bir çalışanın toplam maliyeti ise 40.874,63 TL olarak hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin 33.030,00 TL olduğu 2026 yılı tablosunda, bir sonraki güncellemenin normal şartlar altında 2027 yılı başında yapılması öngörülüyor.