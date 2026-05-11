Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ise Gaziemir’de amacı dışında kullanılan parseli meclis gündemine taşıdı.



Atmaca, “Mülkiyeti İzBB’ye ait olan 1907 ada 1 parsel imar planındaki amacı dışında kullanılmamak üzere Gaziemir Belediyesi’ne tahsis edildi. Parsel, kültürel tesis kullanımında kalıyor. Gaziemir Belediyesi tahsis kararına aykırı bir şekilde parseli Gaziemir Belediye Spor’a devretmiş. Parsel imar planına aykırı kullanılıyor. Tahsis amacı dışında kullanılıyor? Gaziemir Belediyesi, yetkisi olmamasına rağmen spor kulübüne devredildi. Konu hakkında yapılması gereken işlemleri tarafımıza bildirmenizi araz ederim” dedi.

Atmaca ikinci soru önergesinde, “Buca ilçesi sınırlarında Gaziemir’e ait bir fidanlığımız vardı. Bunun Büyükşehir’e devri karşılığında bir gençlik merkezi ve kültür merkezi yapılması için protokol yapıldı. Kültür merkezi hiç yapılmadı. 2 milyar maliyetten bahsediliyor. Bu rakamın Büyükşehir tarafından 4-5 farklı proje olarak aktarılacağı ifa edilmişti. Konu ile ilgili hangi aşamadayız” diye sordu.



ORMANIN BAĞRINA HANÇER SAPLANDIYSA UĞUR BEY’İN İZİ VAR!



Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise yanıt olarak, “Uğur Bey’in bir huyu var. Belediyede iyi ne varsa karşı çıkıyor. Atık biriktirme alanını temizlerken bize ceza kestiriyor. 8 arkadaşımızın yargılanmasına sebep oluyor. 23 Nisan yapıyoruz ve ona karşı çıkıyor. Bahsettiği alanla ilgili kiralamada yasal problem yok. Belediyeye gelirse belgeleri veririz. Meclisimizde gerekli açıklamaları yaptım. 1999 yılında yapılan mevzi imar planları var. Bu planlarla ilgili de 2075-2074 adada yapılan planlar 99 yılında geçmiş. 2011 yılında ruhsat almış ve 2020 yılında inşaatlar bitmiş. Yapı kullanımlar alınmış ve oturuyorlar. Konu basında çarpıtılıyor. Menemen örneği veriliyor, Gaziemir’e bakın deniyor. Biz her türlü hassasiyeti son noktasına kadar yapıyoruz. Mevzi planlarını Uğur Bey bilir, mimarı kendisi. Ormanın bağrına hançer saplandıysa Uğur Bey’in parmak izleri var. Ormanı birisi satmış, birisi almış, birisi çam ağaçlarını kesmiş, birisi zeytinleri görmezden gelmiş, birisi mimarlık yapmış. El birliği ile planlar yapmış. Alan ve satan, mimarlık yapan para kazanmış. Gaziemir Belediyesi’nin suçu yok. Biz sadece denetliyoruz. Menemen’de yaşanan skandalın arkasından Büyükşehir Belediyemiz bize sordu ve biz gerekli cevapları verdik. Uğur Bey her şeye düşman” dedi.



AK Partili Uğur İnan Atmaca ise, “Moloz atıkları orada yıllardır birikiyor. Biz orada 4 defa haber yaptık. En son gittiğimizde etiket yaptık ve Çevre, Şehircilik Müdürlüğü ceza kesti. Yeni konu değildi, tıpkı İZSU’nun dere yatağına deşarj ettiği kanalizasyon suları gibiydi. Keşke yargılanan arkadaşlar için Başkan cezayı üstüme alıyorum diyebilseydi. Bir önceki mecliste 2074 ve 2075 ada ile ilgili mevzi imar yapıldı, emsali aynıdır. Orman örtüsü içerisinde kalan bir alan için plan yapıldı. İkisi farklı adalardır. Bir tanesine ben proje yaptım. 4 kat olan imarda ben 2 kat kullandım. Emsali dahi kullanmadık. 10 dönüme 10 villa yaptık. Başkanın söylediği yere taslak yaptım ama beğenmediler. Ben 20 dönüme 25 villa yapmıştım. Oraya 250 tane daire yaptılar. 7-8 katlı rezidanslar yaptılar. Biz ağaçları koruyarak 10 dönüme 10 villa oturttuk. Diğer tarafta 20 dönüme 250 daire yapıldı. Mesele budur” dedi.

Işık’a yanıt veren AK Partili Atmaca, “Moloz atıkları yıllardır birikiyor. Biz orada üç defa, dört defa haberleştirdik. En son gittiğimizde etiket yaptık, bakanlık da ceza yazdı. Orada yargılanan arkadaşlarımızın da keşke başkan ‘Emri ben verdim, çocukların suçu yok’ diyebilseydi. 2074 ve 2075 ada ile ilgili mevzi imar yapılmıştır; tamamen orman örtüsü içinde kalan bir alanda yapılmıştır. İkisi de farklı adalardır. Bir tanesinde ben proje yaptım, 4 katta 2 kat kullandım, emsalimizi dahi yapamadık. Başkanın dediği yerde 20 dönüme 25 villa hazırlamıştım oraya 200 tane daire yaptılar. Mevzi imar planında ağaç rölevesine uyulacaktır var. İsteyen varsa buyursun gelsin; oradaki ağaç dokusuna baksınlar, bizimkilere baksınlar” dedi.

Işık: İmara aykırı bir şey varsa ben gereğini yapacağım

Belediye Başkanı Işık, “Arkadaşlara beni bildirin ben anlatayım dedim, mümkün değil. Süreçte kim varsa istendi. Kaymakamlık memurların yargılanmasına izin vermedi, işçi yargılanıyor. Para kazandığımız yerleri es geçip fiyatta anlaşamadığımız yerleri söylemek olmaz. Gelsin birlikte baksınlar, imara aykırı bir şey varsa ben gereğini yapacağım” açıklamalarında bulundu.