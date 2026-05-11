Son Mühür- İzmir Gaziemir semalarında yükselen jet sesleri son günlerde kentte merak konusu olmuştu. Gökyüzündeki bu yoğun hareketliliğin arkasındaki sebep belli oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu SOLOTÜRK, özel bir kutlama için hazırlık yapıyor.

İzmir’de jet hareketliliği

İzmirli vatandaşların bir süredir takip ettiği uçak trafiği, aslında tarihe geçen bir gelişmenin kutlaması için yapılıyor.

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Uçak Bakım Okul Komutanlığı, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü anıyor.

Bir asırlık bu köklü mirası geleceğe taşımak için SOLOTÜRK ekibi, bölgede nefes kesen gösteriler sunmaya hazırlanıyor.

Uçuş takvimi kesinleşti

Gökyüzündeki provalar ve ana gösteri için planlanan programın detayları şu şekilde paylaşıldı;

11 Mayıs: Çevre tanıma uçuşları (Bölgeyi tanıma ve teknik hazırlık).

12 Mayıs: Büyük gösteri öncesi son prova uçuşu.

14 Mayıs: 100. yıl şerefine gerçekleştirilecek ana gösteri uçuşu.

Gösteri halka açık mı olacak?

İzmirlilerin heyecanla beklediği bu uçuşlarla ilgili önemli bir not da paylaşıldı. Söz konusu gösteriler, askeri tören etkinlikleri kapsamında gerçekleşeceği için halka kapalı olarak yapılacak.

Vatandaşlar gösteriyi etkinlik alanından değil, sadece şehrin çeşitli noktalarından gökyüzüne bakarak izleyebilecekler.