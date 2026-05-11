Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin gerçekleşen MYK toplatışında "Vatandaş pazarda çarşıda fiyat konuşurken İBB davası, belediyelerde istifalar ve soruşturma izinleri peş peşe devam ederken ve bunlar ardı ardına gelirken kamuoyu bir şeyi merak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugün MYK'da ekonomiyi mi siyasi baskı iddialarını mı daha büyük tehdit olarak gördü?" diye sordu.

"En kritik anlarda bile..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabii hep şunu ifade ediyoruz yönetim olarak. Biz son derece kararlı, bir o kadar soğukkanlı, bir o kadar sağduyulu... Çünkü biz bu ülkeyi seven insanlarız. Bu ülkede kimsenin canı acımasın, üzülmesin, kimsenin başına bir şey gelmesin diye en sorumlu dili kullanıyoruz. En kritik anlarda bile Meclis'te, ülkemiz adına yapmamız gereken bir şey varsa onu da yapıyoruz" diyerek sözlerine başladı.

"Sorun yüzde 60-65 ekonomi"

Sözlerine devam eden Emre, "Şüphesiz ki bugün bu ülkenin en acil sorunu —ki bilime inanıyorsak araştırmalar bunu gösteriyor— yüzde 60-65 oranında ekonomi. Yani bir ülke düşünün, çocukların yüzde 32'si akşam yatağa aç giriyorsa artık başka bir şey konuşmayalım yani. En büyük meselenin bu olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bu gerçekler, ekonomik sunum, yapılması gerekenler, sahada aldığımız izlenimler; bütün bunları konuşuyoruz" dedi.

"19 Mart yaşanmamış olsaydı..."

Emre sözlerine devam ederek, "Tabii eş zamanlı yani partiye yönelik kumpaslar, saldırılar... Bunlara karşı yapılması gereken stratejiler... Yani bunları birbirinden ayırıyor gibi değerlendirmemek lazım ama şöyle ilişkili; Emin olun son bir yılda milli iradeyi tanımayıp o 19 Mart darbesiyle başlayan, yani o operasyonlarla başlayan süreç bu ülkede yaşanmamış olsaydı şu anda ekonomik veriler çok daha iyi noktada olurdu. Çünkü bu hukuk olmadığı zaman güvensizlik, güvensizlik olmadığı zaman yatırımın olmadığı bir Türkiye, yoksullaşan, faizlerin yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz" ifadelerine yer verdi.