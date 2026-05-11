Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Etkinliklerin adresi, kısa süre önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açılan Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi olacak. 15-16 Mayıs tarihlerini kapsayan programda, dijital oyunlardan atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.

İlk gün neler olacak?

Kutlamalar 15 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00’te başlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, klasik tören anlayışının dışına çıkıyor. Gün boyunca merkezde şu aktiviteler gerçekleştirilecek:

DJ performansı eşliğinde kahve buluşmaları.

İDA Sanat iş birliğiyle interaktif doğaçlama gösterileri.

Film ve dizi temalı ödüllü bilgi yarışmaları (Quiz).

Swing Dans ekibiyle temel figürlerin öğretileceği workshop çalışması.

E-Spor turnuvası

16 Mayıs’ta ise odak noktası teknoloji ve rekabet olacak. Yoğun talep gören Valorant 2vs2 Challenge Turnuvası sabah 10.30’da start alıyor. Başvuruları önceden tamamlanan turnuvada gençler, e-spor yeteneklerini sergileyerek büyük ödül için yarışacak.

Turnuva kapsamında dağıtılacak ödüller ise şunlar:

25.000 TL değerinde Kabasakal online hediye kartı.

Xprime oyuncu koltukları.

MISA Esports resmi formaları ve çeşitli sürpriz hediyeler.

Sadece dijital oyunlar değil, fiziksel aktivite de unutulmadı. Futbolseverler için düzenlenen Penaltı Challenge etkinliğinde başarılı olanlara imzalı forma hediye edilecek.