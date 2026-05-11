Son Mühür - AK Partili Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, tesisle ilgili mevcut tablonun artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıktığını, doğrudan halk sağlığı ve bölgenin geleceğini etkileyen ciddi bir yerel yönetim meselesi haline geldiğini belirtti. Güzel, 2004-2009 yılları arasında dönemin Bergama Belediye Başkanı Raşit Ürper tarafından hayata geçirilen Bergama Entegre Katı Atık Tesisi’nin ilk kurulduğu dönemde bölge adına örnek bir yatırım olarak gösterildiğini ifade ederken, tesisin 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini anımsattı.

''Ciddi risk oluşturmaktadır''

Önergede, tesisin mevcut durumda kapasitesinin üzerinde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken AK Parti’li Bergama Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, İzmir’in farklı ilçelerinden taşınan atıkların Bergama’da ciddi çevresel baskıya yol açtığını ifade ederek, ‘’UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi ve turistik Bergama’mızın oluşan çöp yoğunluğu ve çevresel görüntülerle anılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturmaktadır. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bölgede oluşan ağır koku vatandaşlarımızın yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, halk sağlığı açısından endişeleri artırmaktadır. Çöp yükü Bergama’nın sınırlarını zorluyor!

Ayrıca tesise gelen çöp taşıma TIR’larının güzergâh boyunca yollara atık su ve sızıntı bırakması; çevre kirliliği, kötü koku ve sağlık açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Bunun yanında İzmir’in farklı bölgelerinden Bergama’ya kadar yapılan uzun mesafeli çöp taşımacılığının; akaryakıt giderleri, araç yıpranması, iş gücü kaybı ve zaman açısından belediyeye önemli ekonomik yük getirdiği değerlendirilmektedir. Bölgedeki çevresel risklerin azaltılması adına birinci etap arıtma tesisinin yeniden aktif hale getirilmesi ve ikinci etap arıtma tesisinin de bir an önce tamamlanması büyük önem arz etmektedir.’’ dedi.

Çevresel risklerin azaltılması amacıyla birinci etap arıtma tesisinin yeniden hizmete alınması ve ikinci etap arıtma tesisinin de kısa sürede tamamlanması gerektiğini dile getiren Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, daha önce sunulan önergelerin çoğunun yalnızca yazılı yanıtlarla geçiştirildiğini savundu. Konunun önemine dikkat çeken Güzel, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne şu çağrılarda bulundu:

‘’Konunun Meclis gündemine alınması, ilgili komisyonlara sevk edilmesi, karma bir komisyon kurularak Bergama Entegre Katı Atık Tesisi hakkında kapsamlı inceleme yapılması, Meclis üyelerinin tesisi yerinde ziyaret ederek mevcut durumu incelemesi.’’

''İzmir'in ortak sorumluluğudur''

Bergama’daki çevresel sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Güzel, “Bu konu yalnızca Bergama’nın değil, tüm İzmir’in ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.