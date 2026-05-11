Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altında ve gümüşte son zamanlarda gerçekleşen ani iniş ve yükselişler ile ilgili Son Mühür’e değerlendirmelerde bulundu.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Orta Doğu’daki savaş yatırımcıları petrole yönlendirdi

Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Orta Doğu ekonomisine damga vuran İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden savaşın yatırımcıların karar süreçlerinde de etkili olduğunu savunan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “İran ve ABD arasında devam eden savaş yatırımcıların altın yerine Brent petrole yönelmelerine neden oldu. Bunun sonucunda da altında arz talep dengesi bozuldu. Bunun sonucunda arzda fazlalık, talepte azlık oluştu bu maksatla altın aşağı doğru eğim gösterdi.” şeklinde konuştu.

“Arz ve talep dengesi oturduğunda altın fiyatları normale dönecek”

Son olarak, savaşın etkilerinin azalmasının ardından arz ve taep dengesinin yerine geldiği senaryoda altının eski günlerine döneceğini aktaran Başkan Buyrukçu, altın ile gümüşte yaşanan yükselişlerin birbiriyle bağlantı olduğunu kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Burada arz ve talep dengesi oturduğunda altın fiyatı çok daha yukarılarda olacaktır. Zaten altın 8500 liralardan bu noktalara geldi. Bazı sözde yatırımcılar altının seyri ile ilgili konuşuyor ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Piyasalar normale döndüğünde altın da eski rakamlarına ulaşacaktır. Altın ile gümüşün yükselmesi ve aşağı rakamları görmesi de bu bakımdan birbiriyle bağlantılıdır.”