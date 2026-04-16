Son Mühür- Gülistan Doku dosyasıyla ilgili çarpıcı detaylar veren ve Soruşturma, kayıp vaka olarak değil cinayet şüphesiyle yürütülüyor'' diyen gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Cinayetin, sevgilisi Zeynel Abakarov’un aksine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından işlendiği düşünülüyor.

'Gülistan’ın kaybolduğu gece aracıyla dışarı çıkan valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in şehre dönüşünde yanında Umut Altaş var.

Şimdi ABD’de bulunan Altaş’ın en önemli tanık olduğu değerlendiriliyor'' bilgisini paylaştı.

En önemli tanık olarak ismi geçen ve ABD'de bulunduğu belirtilen Umut Aktaş'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım da Sezgin Baran Korkmaz'dan geldi.



ABD'de hakim karşısına çıkacak...



Kara para aklama, dolandırıcılık, tefecilik ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla sık sık gündeme gelen ve ABD'de yaşayan Korkmaz,

''An itibari ile Umut Aktaş hakkında tüm bilgilere ulaştım, Gülistan’ın mezarı dahi bilinmezken bunun ailesi vicdansızca oğullarını Amerika’da ziyarete gelip bir de mutluluk pozu vermişler!!

Top bende artık yardımlarınız için size minnettarım. Gülistan‘ın ahi yerde kalmayacak Amerika’da Türkiye’de işledikleri suçtan dolayı hâkimin karşısına çıkacaklar şüpheniz olmasın'' mesajı verdi.