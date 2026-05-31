Yeni sezonda 2’nci Lig’de güçlü bir kadro kurma amacıyla yola çıkann Aliağa FK, transfer çalışmalarına hız kesmeden start verdi. Sarı-siyahlı ekip, Batman Petrolspor formasıyla şampiyonluk yaşayan golcü Atabey Çiçek ile orta saha oyuncusu Kubilay Yavuz’u kadrosuna katmayı hedefliyor.

Resmi imzalar atılacak!

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde başlamayı planlayan Aliağa FK’nın, iki futbolcuyla anlaşma sağladığı ifade edildi. Taraflar arasındaki son detayların tamamlanmasının ardından oyuncuların bayram tatili sonrası resmi sözleşmeye imza atması öngörülüyor.

Geçen sezonun yıldızlarından oldu!

Geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor’un şampiyonluk hedefinde dikkat çeken isimlerden biri olan Atabey Çiçek, performansıyla ön plana çıkmıştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 36 karşılaşmada 20 kez ağları sarsarak takımının en önemli skor güçlerinden biri oldu

Orta sahaya güç katacak!

Aliağa FK’nın kadrosuna katmaya hazırlandığı bir diğer isim olan Kubilay Yavuz da geçen sezon Batman Petrolspor formasını terletti. 31 yaşındaki futbolcu, ligde oynadığı 11 maçta 930 dakika süre aldı ve 3 gollük katkı sağladı.