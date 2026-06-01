Fiat Doblo üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde Bursa Tofaş tesislerinde başlayacak. Böylece segmentine adını veren araç, bir süredir yurt dışında sürdürülen üretiminin ardından tekrar yerli kimliğine kavuşacak. Bu karar, hem Tofaş hem de Türk otomotiv sanayisi için sembolik bir anlam taşıyor.

Fiat Doblo üretimi ne zaman başlıyor?

Yeni Doblo'nun bantları yılın üçüncü çeyreğinde dönmeye başlayacak. Model, 2026'nın ilk dört ayında minivan segmentinde liderliğini sürdürdü ve bu dönemde satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katından fazla arttı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, ilk dört ay sonunda yüzde 23,7'lik pazar payıyla zirvedeki yerlerini koruduklarını aktardı. Üretimin yeniden Bursa'ya alınması, hem teslimat sürelerini kısaltma hem de yerli tedarik zincirini canlandırma açısından önemli bir hamle olarak okunuyor.

Fiat Doblo Türkiye'de ne kadar sattı?

Doblo'nun ülkemizle bağı oldukça köklü. Türkiye'de satışa çıktığı günden bu yana geçen 26 yıllık sürede 600 binin üzerinde adet sahibini buldu. Altıncı neslini süren model, geçmişte ABD pazarına bile ihraç edilen bir başarı hikayesine sahip. Esnek iç hacmi ve dayanıklı yapısıyla hem ticari kullanıcıların hem de geniş aile araçlarına ihtiyaç duyanların tercih ettiği bir isim oldu. Aytaç, segmentine adını veren bir aracın yeniden ülkede üretilmesini marka için gurur verici bir gelişme olarak nitelendirdi.

Fiat Doblo'nun dönüşü pazara ne katacak?

Şirket, yerli modellerle hafif ticari araç tarafındaki konumunu güçlendiriyor. Yılın ilk dört ayında bu pazar yüzde 9 büyürken, Fiat satışlarını yüzde 69 oranında yukarı taşıdı. Scudo ve Ulysse gibi yerli üretim modellerin devreye girmesi de çıkışı besledi. Doblo'nun yeniden yerli üretime geçmesiyle markanın bu ivmeyi daha da artırmayı hedeflediği belirtiliyor.