Basketbol Süper Ligi’nin İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon transfer perdesini hızlı açtı. Gelecek yılın kadro planlaması doğrultusunda ilk resmi adımı atan kulüp, Manisa Basket forması giyen uzun forvet Yiğit Onan ile anlaşma sağladı. İmza tamam. İzmir ekibi, pota altını yerli bir yetenekle takviye ederek ligdeki iddiasını erken ortaya koydu.

Fenerbahçe altyapısından Petkimspor’a uzanan kariyer

Fenerbahçe altyapısında yetişen 24 yaşındaki ve 2.08 boyundaki Yiğit Onan, Türk basketbolunun dikkat çeken uzunları arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen kariyerine çok sayıda kulüp sığdırmayı başardı. Başarılı oyuncu sırasıyla Dynamic Belgrade, Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka ve Yalovaspor Basketbol formalarını terletti.

Geçtiğimiz sezonu ise Manisa Basket’te tamamlayan oyuncu, burada sergilediği performansla transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. İzmir ekibinin teknik heyeti, Yiğit'in geniş rotasyon kabiliyetinden yeni sezonda maksimum düzeyde faydalanmayı amaçlıyor. Parkede rekabet kızışıyor.

Sezonu çift haneli sayı ortalamasıyla kapattı

Yeni transfer Yiğit Onan, Manisa formasıyla istikrarlı bir grafik çizdi. Parkeye çıktığı 30 karşılaşmada takımına önemli katkılar sağlayan 24 yaşındaki basketbolcu; sezonu 11.0 sayı, 4.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla tamamlayarak rüştünü ispat etti. Çift haneli skor katkısı teknik ekibin iştahını kabartıyor.

Petkimspor yönetimi, bu hamleyle hem yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hem de pota altında dinamizmi artırmayı hedefliyor. Kulübün önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu transferlerine de hız vermesi bekleniyor.

