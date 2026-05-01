İzmir'in festival ve şenlikleri tarihleri arasında en bilineni 95'inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı. 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark'ta gerçekleşecek olan fuar, ülkenin ilk genel ticaret fuarı olma özelliğini taşıyor.

İzmir'in festival ve şenlikleri tarihleri ilkbaharda nasıl şekilleniyor?

Yılın ilk aylarında çiçek temalı şenlikler öne çıkıyor. Karaburun Nergis Festivali ocak sonunda yarımadada düzenleniyor. Karşıyaka Mavibahçe'deki Zeytinyağı Festivali ocak ortasında yöresel üreticileri bir araya getiriyor. Bayındır'da şubat ayında Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali yapılıyor.

Mart ayında şehir sanatla yoğunlaşıyor. İzmir Avrupa Caz Festivali, Konak'ta mart başından nisan ortasına kadar süren uzun soluklu programıyla 30'u aşkın yıllık geleneğe sahip. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali ise 27 Mart – 11 Nisan 2026 tarihleri arasında uluslararası toplulukların oyunlarını sahneye taşıyacak.

Nisan ve mayıs ayında hangi etkinlikler öne çıkıyor?

15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yöreye özgü yabani otların yemek tabağına dönüştüğü bu kutlama, Çeşme yarımadasının en sevilen etkinliklerinden biri. İlk kez 2010'da tek günlük olarak düzenlenmişti; bugün bir haftaya yayılan bir gastronomi festivali kimliğini taşıyor.

Mayıs başında Urla Enginar Festivali yarımadanın yerel ürününü kutluyor. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali de aynı tarihlerde yapılıyor. Yaz boyunca Çeşme, Alaçatı ve Foça gibi sahil ilçelerinde müzik festivalleri ve yöresel ürün şenlikleri zincirleme devam ediyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı ne zaman?

Şehrin en köklü etkinliği olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 2026'da 5-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Kültürpark'ta gerçekleşecek olan organizasyon 95'inci kez kapılarını açacak. Farklı sektörleri bir araya getiren fuar, ticaret ve eğlencenin harmanlandığı bir kültür şöleni sunuyor.

Eylül ayında Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı, Tarım Makine ve Teknolojileri Fuarı, Uluslararası Spor Fuarı gibi sektörel etkinlikler de takvime ekleniyor. Sonbaharda Seferihisar Mandalina Şenliği ile Gümüldür-Özdere Mandalina Festivali narenciye hasadını kutluyor.

Yılın son iki ayında neler oluyor?

Buca Tarhana Şenliği kasım sonunda yapılıyor. Aralık ayı kahkaha ve tatlı bir veda atmosferiyle yılı kapatıyor. Bornova'da Ege Mizah Fest, Konak'ta İzmir Uluslararası Mizah Festivali sahneye çıkıyor.

Karşıyaka'daki Winter Coffee Fest ile Urla Zeytin ve Sanat Festivali yılı tatlı bir sona taşıyor. İzmir Tattoo Fest ise 23-25 Ekim 2026 tarihleri arasında dövme severleri buluşturacak.