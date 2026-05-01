Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı çerçevesinde düzenlenen eğitim, İzmir’de dikkat çekici bir katılımla sonuçlandı.

Eğitime; Azerbaycan, Arnavutluk, Kırgızistan, Nijerya, Romanya, Moğolistan, Somali, Kuzey Makedonya ve Suriye’den toplam 93 askeri personel katılım gösterdi.

Zorlu koşullar, gerçekçi senaryolar!

Tatbikat, Narlıdere'de bulunan Hüdaverdi Ersoy Kışlası bünyesindeki eğitim sahasında düzenlendi. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen uygulamalar, sahadaki operasyonların birebir simülasyonu oldu.

Eğitimde kapsamında güvenlik güçlerinin özellikle mağara, sığınak ve tünel gibi riskli alanlarda yürüttüğü operasyonlara yönelik taktikler detaylı şekilde uygulamaya konuldu.

Dron destekli keşif!

Senaryonun ilk etabında emniyet timleri, dron desteğiyle hedef bölgede keşifler gerçekleştirdi. Terörist unsurların bulunduğu varsayılan mağara ve çevresi detaylı şekilde ekipler tarafından analiz edildi.

Yerli teknoloji sahada!

Operasyonun ikinci aşaması çerçevesinde arama ve destek timleri devreye girmiş oldu. Bu süreç kapsamında, TÜBİTAK bünyesindeki BİLGEM tarafından geliştirilen yerli mayın dedektörü “OZAN” aktif olarak faaliyete geçirildi.

“Abide” görev başında

Operasyonun ilerleyen safhasında özel eğitimli arama köpeği Abide, timlere katıldı. Koruma kalkanı desteğiyle mağara girişine ekipler yaklaşırken, kontrollü ilerleyiş sergilendi.