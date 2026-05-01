İzmir'in en pahalı restoranları arasında Urla aksı özellikle dikkat çekiyor. Vino Locale 2 Michelin yıldızıyla şehrin gastronomi bayrağını taşırken, Od Urla, Teruar Urla gibi adresler de yıldızlı listenin içinde yer alıyor. Bu kurumlardaki menü ücretleri kişi başı oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor.

İzmir'in en pahalı restoranları arasında Vino Locale neden öne çıkıyor?

Ozan ve Seray Kumbasar'ın yarattığı Vino Locale, şehirde 2 Michelin yıldızı alan tek restoran. Türkiye'de ilk kez verilen Michelin Sommelier Ödülü de Seray Kumbasar'a takdim edildi. Mekanın menüsü her 6 haftada bir değişiyor ve mevsim ürünlerine göre tasarlanıyor.

Bu seviyedeki kurumlarda akşam yemeği ücretleri kişi başı dört haneli rakamlara ulaşıyor. Şarap eşleştirmeleri ve özel mönü seçenekleriyle hesap kolayca yükseliyor. Rezervasyon haftalar öncesinden yapılması gereken bir adres.

Od Urla ve Teruar Urla'da deneyim nasıl?

Şef Osman Sezener yönetimindeki Od Urla, üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili bir aile işletmesi. Ürünlerin yarısı doğrudan tesiste üretiliyor; geri kalanı yakındaki üreticilerden temin ediliyor. Köklü ve özgün mutfak anlayışıyla 1 Michelin yıldızı sahibi.

Teruar Urla ise Şef Osman Serdaroğlu'nun yönetiminde İtalyan ve Akdeniz esintili tabaklar sunuyor. Kuzu saltimbocca'dan kızarmış kabaklara, taze keçi peynirinden kurutulmuş yoğurda kadar uzanan bir menü sergiliyor. Şarap listesi Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçkilerle dolu.

Şehir merkezindeki lüks adresler hangileri?

Swissotel İzmir bünyesinde hizmet veren Scappi, Kordon manzaralı terasıyla biliniyor. Michelin Guide 2025 ve 2026 Tavsiye Listesi'nde yer alıyor; ayrıca Gault & Millau Türkiye Rehberi'nin de sürekli müdavimi. 5 yaş altı çocukları kabul etmeyen yapısıyla yetişkin odaklı bir konsept sunuyor.

Pally, Mistral Tower'daki konumuyla şehrin yeni nesil lüks restoranları arasında. North Pier's, Konak Pier'deki deniz üstü konumuyla deniz ürünleri kategorisinde üst segmentte yer alıyor. Teras 1885 ise İzmir Ticaret Odası terasındaki Kordon manzarasıyla iş yemeklerinin gözde adresi.

Et ve balık kategorisinde lüks segment

Cihan Et, 1956'dan beri hizmet veren bir kurum. Kendi çiftliğinde yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği etleri özel marinasyonla sunuyor; standart bir et restoranından farklı bir konumda yer alıyor.

Adabeyi Balık Restaurant, İzmir Körfezi rıhtım manzarasıyla balık severlerin gözde adresi. Diğer balık restoranlarına göre fiyatlandırması üst segmentte; ancak manzarası ve menüsüyle bu seviyeyi karşılıyor. L'aura Kitchen & Bar ise teras restoran kategorisinde şehrin lüks adresleri arasında değerlendiriliyor.