İzmir’de hafta sonu için farklı bir yer arayanların rotası yavaş yavaş Tire’ye çevriliyor. İlçeye bağlı Halkapınar Köyü, sakinliği ve doğasıyla son dönemde daha fazla kişinin ilgisini çekmeye başladı. Basmane’den trenle yaklaşık 1,5 saat süren yolculukla ulaşılan köy, özellikle kısa kaçamak yapmak isteyenler için pratik bir seçenek sunuyor.

Köye gelenler ilk olarak zeytin ağaçlarının arasına karışıyor. Sessizlik dikkat çekiyor. Şehirden uzaklaşmak isteyenler için burası biraz nefes alma yeri gibi.

Tarihi bir anıt mezar köyün merkezinde yer alıyor

Halkapınar sadece doğasıyla değil, geçmişten kalan izleriyle de öne çıkıyor. Köyün merkezinde bulunan Theos Mozolesi, M.Ö. 246 yılında Seleukos Krallığı döneminde II. Theos adına yapılmış bir anıt mezar olarak biliniyor. Ziyaretçiler bu yapıyı gezerken köyün sıradan bir yer olmadığını fark ediyor.

Tarihle doğanın iç içe olduğu bu alan, özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Gelenler kısa bir gezintide bile farklı şeyler görduğunu söylüyor.

Zeytin ağaçları arasında yürüyüş imkanı sunuyor

Köyün etrafı tamamen zeytinliklerle çevrili. Bu durum yürüyüş yapmak isteyenler için doğal bir parkur oluşturuyor. Uzun yürüyüşler yapılabiliyor, isteyenler daha sakin bir köşede oturup vakit geçiriyor.

Ayrıca kamp yapmak isteyenler için de uygun alanlar bulunuyor. Çadır kuranlar, geceyi doğanın içinde geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade ediyor.

Karadutlu lor tatlısı öne çıkıyor

Tire mutfağı genelde köftesiyle bilinse de Halkapınar’da farklı bir tat öne çıkıyor. Karadutlu lor tatlısı, köye gelenlerin denemeden dönmediği lezzetlerden biri. Doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlı, özellikle yürüyüş sonrası tercih ediliyor.

Ziyaretçiler, tatlının sadece lezzetiyle değil köyün samimi havasıyla birlikte daha farklı bir his verdiğini anlatıyor.

Ulaşım kolaylığı köyü cazip hale getiriyor

Basmane’den trenle kolayca ulaşılabilmesi, Halkapınar’ı günübirlik geziler için öne çıkarıyor. Kısa sürede gidilip dönülebilmesi, özellikle yoğun çalışanlar için avantaj sağlıyor.

Köy, doğayla baş başa kalmak isteyenler, tarihi görmek isteyenler ve farklı lezzetler denemek isteyenler için bir arada seçenek sunuyor. Her mevsim ayrı bir görüntüye bürünen Halkapınar, İzmir’de sakin bir yer arayanların listesine ekleniyor.