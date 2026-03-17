Son Mühür / Erkan Doğan - İlkyardım Eğitmeni Dr. Tuğrul Şahbaz, İzmir Tabip Odası İlkyardım Merkezi’nin ‘daha geniş bir perspektiften bakılmaması’ ve ‘piyasa koşulları’ nedeniyle dört yıl önce kapandığını söyledi. Merkezin elbirliğiyle yeniden açılması gerektiğini söyleyen Şahbaz, konu hakkında Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu.

İlkyardım bilincinin artırılması konusunda İzmir ve Türkiye genelinde önemli çalışmalara imza atan İzmir Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Tuğrul Şahbaz, 2000’li yıllarda büyük umutlarla faaliyete geçen İzmir Tabip Odası İlkyardım Merkezi’nin dört yıl önce kapandığını söyledi. Merkezin piyasa koşullarına yenik düştüğünü anlatan Şahbaz, “Merkez piyasa koşulları ile rekabet edemedi. İzmir Tabip Odası İlkyardım Merkezi ilkyardımcı işçi yetiştirirken, işyerinin risklerini bilen Sağlıkçı İşçi de yetiştirmeliydi. Merkez, daha geniş bir kavrayışla ilkyardımcı yetiştirmeliydi düşüncesindeyim. Ama Tabip Odası o aşamaya bir türlü geçmedi” dedi.

“İşyeri hekimleri ile Tabip Odası arasında güçlü bir bağ var”

Bir eğitim merkezinin mesul müdürü olarak hala ilkyardım eğitimleri verdiğini ifade eden Dr. Şahbaz, “İzmir Tabip Odası işyeri hekimlerinin referans kabul ettiği bir kamu kurumudur. İzmir’de görev yapan çok sayıda işyeri hekimi var. İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı Komisyonunda 2. dönem başkanlığını yaptım. İşyeri hekimleri ile tabip odası arasında bir bağ var. Eğer Tabip Odası, sağlıkçı işçi kapsamında bir sunum yaparsa, işyeri hekimleri bunun farkını belirler. Ama böyle yapmazsa ‘Ben de herkes gibi ilkyardım eğitimi veriyorum’ derse o zaman sadece yapabileceği şey daha düşük fiyatla hizmet vermek olur. Onu da yapmadığı zaman batar. Kamu kurumu olduğunu fark ettirmelisiniz. Bu konuları Tabip Odası Genel Kurul toplantılarında da defalarca gündeme taşıdım” diye konuştu.

İzmir Tabip Odası İlkyardım Merkezi kuruluşu hakkında

Dr. Şahbaz, şunları söyledi, “İzmir Tabip Odası’nın İlkyardım Merkezi kuruluş öyküsünden bahsetmek istiyorum. İzmir Tabip Odası Kızılay İzmir Şube Başkanlığı işbirliğinde, ‘İlkyardım Eğitim Eğitimli’ düzenlendi. İzmir Tabip Odasından da yoğun bir katılım gerçekleşti. Üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı. İzmir’de iyi bir başlangıçtı. O günlerde Türkiye genelinde ilkyardım eğitimleri usulden yürütülüyordu. Yönetmelik 2002 yılında yayınlandı. İzmir Tabip Odası elinde bir eğitici grubu yoktu. İyi bir eğitici grubu oluştu. Arkasında da İzmir Tabip Odası İlkyardım Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezin dört yıl önce kapatılmış olmasını olumlu görmüyorum. Bu işin ne yazık ki bir piyasası var. Para kazanılarak ilkyardım eğitimi verilmiş oluyor. Eğitim veren insanların da emeğinin karşılığı verilmeli. Fiyat düşürülüyor, tabi kalite de düşüyor. Eğitici niteliğinde de bir gerileme var. Hekim eğiticisi sayısı bir elin parmaklarını geçmez şu an. Tabip Odası da genellikle piyasa koşullarına uymayı tercih etmeyen bir anlayışa sahip”