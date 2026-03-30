Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in ticaret ve sanayi vizyonunu yansıtan Fuar İzmir, bu hafta kapılarını açan üç dev organizasyonla eş zamanlı olarak ekonomi dünyasının kalbinin attığı merkez haline geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; optik, mobilya ve endüstriyel teknoloji sektörlerini bir araya getiren bu fuarlar, kentin fuarcılık alanındaki köklü tecrübesini ve sektörel çeşitliliğini bir kez daha küresel boyutta tescilledi. Farklı disiplinlerin aynı çatı altında buluşması, profesyonel ziyaretçiler için zengin bir ağ kurma fırsatı yaratırken, Ege’nin ticaret başkentinde yeni iş birliklerinin fitilini ateşledi.

Üç holde üç farklı dünya

İZFAŞ’ın organizasyonuyla hayata geçen Optic World İzmir - 3. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, EFR Fuarcılık tarafından düzenlenen İZFURNEX - İzmir Mobilya Fuarı ve İzgi Fuarcılık imzası taşıyan IMATECH - 4. Endüstriyel Üretim ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’in modern tesislerinde eş zamanlı olarak ziyaretçilerini ağırladı. Farklı ihtisas alanlarına sahip olmalarına rağmen aynı dönemde gerçekleştirilen bu üç etkinlik, yüzlerce yerli ve yabancı markayı bir araya getirerek profesyonel ziyaretçi trafiğinde rekor seviyede bir yoğunluk oluşturdu. Bu stratejik planlama, hem katılımcı firmaların görünürlüğünü artırdı hem de sektörler arası etkileşimin en üst düzeye çıkmasını sağladı.

Başkan Tugay’dan saha ziyareti

Fuarın açılış maratonuna bizzat katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Optic World İzmir’in açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanında detaylı incelemelerde bulundu. Stantları tek tek gezen ve katılımcıların nabzını tutan Başkan Tugay, gözlük camı teknolojilerinden tasarım trendlerine kadar pek çok yeniliği yerinde inceledi. Programının devamında B Holü’ndeki İZFURNEX Mobilya Fuarı’na geçerek mobilya sektörünün ihracat potansiyeli üzerine iş insanlarıyla fikir alışverişinde bulunan Tugay, ardından A Holü’ndeki IMATECH Fuarı’na giderek robotik kollar ve ileri teknoloji üretim sistemleri hakkında teknik bilgi aldı. Başkan Tugay, İzmir’in üretim kapasitesini globale taşıyan bu tür organizasyonların kentin ticari dinamizmine can suyu olduğunu ifade ederek, belediye olarak fuarcılık desteğini kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi.

Optikten mobilyaya, endüstriden tasarıma: İstatistiklerle fuar İzmir

İstatistiksel veriler, İzmir’in bu haftaki ticari performansının ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi. 27 - 29 Mart tarihlerinde kapılarını açan Optic World İzmir, 8 farklı şehirden 46 katılımcı firmayla optik dünyasının en yeni koleksiyonlarını ve tıbbi cihazlarını profesyonellerin beğenisine sundu. Mobilya sektöründe ise 25 - 29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşen İZFURNEX, 12 şehirden 127 prestijli markanın katılımıyla tasarım ve estetiği odağına aldı. Haftanın teknoloji üssü olan IMATECH ise 26 - 29 Mart tarihleri arasında tam 221 markaya ev sahipliği yaptı. Endüstriyel otomasyon sistemlerinden lazer kaynak makinelerine kadar geleceğin üretim teknolojilerinin sergilendiği bu fuar, sanayicilerin ilgi odağı oldu.

Kent ekonomisine ve küresel ticarete katkı

Bu hafta Fuar İzmir’de yakalanan bu büyük ivme, sadece ilgili sektörlerin büyümesine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda otelcilikten ulaşıma, hizmet sektöründen lojistiğe kadar İzmir’in tüm ekonomik damarlarına pozitif yansıdı. Üç fuarın yarattığı ticari hacim, kentin uluslararası bir ticaret platformu olma özelliğini pekiştirdi. Katılımcıların ve sektör liderlerinin organizasyona tam not vermesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Fuarlar Kenti İzmir" hedefine bir adım daha yaklaştığını kanıtladı. Yenilikçi ürünlerin sergilendiği ve stratejik ortaklıkların kurulduğu bu hafta, İzmir’in ekonomik geleceği adına umut verici bir tablo çizdi.

